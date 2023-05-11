تعرف على تطبيق توكلنا واستخدامه وكيفية التسجيل فيه

وهو أحد التطبيقات الخاصة بفيروس كورونا والذي يقوم بإدارة عمليات منح التصاريح بشكل إلكتروني خلال فترة منع التجول، والتطبيق قدمته وطورته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

آلية العمل لتطبيق توكلنا

يُستخدم تطبيق توكلنا في إدارة التصاريح الإلكترونية، وذلك من خلال تخصيص (4) ساعات في الأسبوع الواحد لكل فرد من أجل القيام بمهامه التموينية في أي وقت الذي يرغب فيه. علمًا أن احتساب ساعات الأسبوع لكل فرد ينتهي في يوم السبت عند الساعة 11:59 مساءً.

خصائص تطبيق توكلنا

‌طلب تصاريح الخروج من أجل الحصول على التموين الضروري خلال فترة الحظر إلكترونياً من خلال التطبيق وتتم معالجة تلك الطلبات بشكل آلي.

‌طلب تصاريح التموين داخل الحي خلال فترة الحظر الكلي بشكل إلكتروني من خلال التطبيق وتتم معالجة تلك الطلبات بشكل آلي.

‌استعراض “QR” الخاص بالمُستخدم لرجل الأمن لاستخدامه في التحقق والمرور للمواطنين والمقيمين.

استعراض تصاريح العمل إلكترونياً لتسهيل عملية انتقال الموظفين المستثنين من الحظر مثل موظفي المستشفيات، والصيدليات، وشركات التموين، وغيرها من الجهات والشركات الحيوية، من وإلى مواقع عملهم.

‌استعراض آخر المستجدات الصحية والطبية المتعلقة بانتشار الفيروس وسبل الوقاية منه.

‌عرض تصاريح المواعيد الطبية للمستخدم.

‌طلب تغيير مكان الإقامة.

‌إظهار العد التنازلي للوقت المتبقي للتصريح.

‌إمكانية طلب تصريح إلحاقي للسائق الخاص.

‌يتوفر التطبيق بلغتين، العربية والإنجليزية.

خدمات تطبيق توكلنا

استعراض الحالة الصحيَّة

تُتيح تلك الخدمة تحديد الحالة الصحية للمستخدم من خلال الألوان؛ فاللون الأخضر يرمز إلى أن المستخدم لم تثبت إصابته، واللون البني يخص المصابين، واللون البرتقالي يخص المخالطين الذين يجب عليهم الالتزام بالعزل المنزلي، واللون الأصفر يخص المخالطين الذين يتم السماح لهم بالذهاب إلى العمل مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازيَّة.

تسجيل الزائرين

تتيح تلك الخدمة تسجيل حساب جديد للمستخدم الزائر في تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل الدخول وإعادة تعيين كلمة المرور.

إظهار نتائج قياس

تُتيح تلك الخدمة معرفة نتائج اختبارات القياس للمستخدم في تطبيق توكلنا.

الهوية الرقمية

في 24 مارس 2021 أطلقت وزارة الداخلية السعودية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشروع (الهوية الرقمية) عن طريق تطبيق «توكلنا»، والذي يهدف إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية.

خدمة تحسين المشهد الحضري

هي خدمة تم إتاحتها للبلاغ عن حالات التشوه البصري، وتُتيح هذه الخدمة للمستخدم رفع بلاغات التشوه البصري ومتابعتها من خلال تطبيق توكلنا وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

خدمات تطبيق توكلنا في ظل حالة المنع من التجوال

‌استعراض المخالفات

‌الاستعلام عن مخالفات شخص آخر

‌طلب تصاريح التموين داخل الحي

‌طلب تصاريح الخروج

‌استعراض تصاريح العمل

‌الإجابة عن الأسئلة الصحية لدعم وزارة الصحة في متابعة تلك الحالات

‌استعراض الكود الخاص بالمستخدم “QR” لرجل الأمن

‌استعراض آخر المستجدات الصحية والطبية

‌إمكانية طلـب تـصريح إلحاقي للسائق الخاص

‌عرض تصاريح المواعيد الطبية للمستخدم

‌تصريح رياضة المشي ساعة واحدة في اليوم (داخل الحي)

‌تصريح طبي طارئ

‌تصريح طالب

‌بلاغ كسر منع التجول