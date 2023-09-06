تعرف على اندر سكنات فورت نايت

تحتوي لعبة Fortnite على العديد من السكنات التي تساعد اللاعب على الفوز، وتعد أهمها هي الاسكنات النادرة في لعبة فورت نايت، والتي تكون عبارة عن خصائص باللعبة توفر للاعب الحصول على الأسلحة المتنوعة لهزيمة خصومه وتخطيهم، ونستعرض لكم من خلال السطور التالية بعض التفاصيل التي تخص اندر سكنات فورت نايت.

اندر سكنات فورت نايت

سكنات فورت نايت

توجد العديد من السكنات النادرة داخل Fortnite‏، حيث أن بعضها يمكن أن يتواجد لفترة معينة ومن ثم يختفي مرة أخرى، وسوف نبين لكم بعض هذه السكنات فيما يأتي:

سكن شخصية Deadpool‏: والذي كان من أكثر السكنات التي أحبها أغلب اللاعبين، حيث أن مظهره كان يوحي بالرعب لباقي المتنافسين وتلك ميزة للفوز.

سكن The Reaper: وكان يحصل عليه اللاعبين الأكثر مهارة فقط، حيث أن الحصول عليه كان يتطلب بلوغ مستوى Tier 100، وكانت تلك الشخصية هي شخصية “جون ويك” الشهيرة.

سكن The Blaze: وهي من أندر سكنات فورت نايت على الإطلاق، كما أن مستخدميها هم من كانوا يلعبون الموسم الأول من اللعبة، وهي تشبه شخصية “لارا كروفت” من فيلم Tomb Raider.

سكن Black Knight: وهو يُعرف أيضًا باسم “الفارس الأسود”، وقد كان من الصعب الفوز بهذا الجلد المميز.

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كيفية شراء fortnite skins

إذا كنت ترغب في الحصول على سكنات عصرية وجديدة في لعبة فورت نايت، يمكنك شرائها إلكترونيًا عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أولًا عليك الذهاب إلى موقع “فيكس شوب”.

قم بتسجيل دخولك إلى الموقع عن طريق إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك.

بعد ذلك تصفح السكنات الموجودة على الموقع.

إذا رغبت في شراء أي جلد من جلود الشخصيات المميزة قم بالنقر على زر “اضافة للسلة”.

ثم قم بفتح الأيقونة الخاصة بسلة التسوق من أعلى يسار الشاشة.

بعد ذلك اضغط على زر “إتمام الطلب”.

عليك تحديد طريقة الدفع المناسبة لك ومن ثم قم بالشراء.

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وبهذا نكون قد انتهينا من كتابة مقالنا هذا، والذي أوضحنا لكم فيه أندر سكنات فورت نايت، كما ذكرنا لكم كيفية الحصول على skins المميزة في اللعبة، ونتمنى أن تكونوا قد حصلتم على الاستفادة المطلوبة من القراءة.