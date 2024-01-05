تعرف على أكبر مشروع عقاري في تبوك… ضاحية القادسية التي توفر أكثر من 2800 وحدة سكنية

في خطوة تعزز من دورها في تطوير القطاع العقاري في المملكة، بدأت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروعها الضخم في ضاحية القادسية بمنطقة تبوك، والذي يعد أكبر مشروع عقاري في المنطقة من حيث المساحة وعدد الوحدات السكنية.

ما هو مشروع ضاحية القادسية؟

مشروع ضاحية القادسية هو مشروع عقاري يقع في موقع استراتيجي في منتصف مدينة تبوك، على مساحة تتجاوز مليونين و300 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 2800 وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق وبيوت صفية، بالإضافة إلى مرافق وخدمات عامة تشمل مدارس ومستشفيات ومراكز تجارية وترفيهية وحدائق ومساجد وملاعب ونوادي رياضية ومسارات للمشاة والدراجات.

ما هي أهداف المشروع؟

يهدف المشروع إلى توفير خيارات سكنية عصرية ومتكاملة للمواطنين في منطقة تبوك، تتوافق مع رؤيتهم واحتياجاتهم وتحقق لهم جودة عالية في الحياة، وذلك بالاستفادة من خبرة الشركة الوطنية للإسكان في تطوير المجتمعات العمرانية المستدامة والحيوية.

ما هي مراحل المشروع؟

يتكون المشروع من ثلاث مراحل، الأولى تشمل تنفيذ البنية التحتية والتي تم ترسيتها مؤخرًا، والثانية تشمل بناء الوحدات السكنية والمرافق العامة، والثالثة تشمل تسليم المشروع للمستفيدين والمستأجرين.

ما هي الفوائد المتوقعة من المشروع؟

يتوقع أن يسهم المشروع في تحسين الوضع العقاري في منطقة تبوك، وتلبية الطلب المتزايد على السكن، وتنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وتوفير فرص عمل واستثمار جديدة، وتعزيز الهوية الثقافية والتاريخية للمنطقة.

كيف يرتبط المشروع برؤية المملكة 2030؟

يأتي مشروع ضاحية القادسية ضمن جهود الشركة الوطنية للإسكان لتنفيذ مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والذي يسعى إلى رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030، وتعد الشركة الوطنية للإسكان أكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواح و6 مجتمعات عمرانية على مساحة أكثر من 120 مليون متر مربع، تستوعب أكثر من مليون مواطن، وتتميز مشاريع الشركة بتصميمها الحديث وجودتها العالية وتنوعها وتكاملها، وتحرص الشركة على تطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة في تخطيط وتنفيذ مشاريعها، بالإضافة إلى توفير حلول مبتكرة لتأمين سلاسل الإمداد والمواد الإنشائية، وتسعى الشركة إلى تعزيز دورها في تطوير القطاع العقاري في المملكة، وتحقيق رضا عملائها وشركائها وموظفيها، وتحويل رؤيتها إلى حقيقة ملموسة تنعكس على مستوى الحياة والرفاهية للمواطنين.