تعرف على أرخص تأمين ضد الغير 1445 في السعودية.. وشروط الاشتراك في شركات التأمين

تأمين ضد الغير هو تأمين إلزامي في المملكة العربية السُّعُودية، فيقوم صاحب السيارة بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين للحصول على تعويض في حال حدوث خسائر أو حوادث لا قدر الله، وفي هذا السياق يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن أرخص تأمين ضد الغير 1445 وهذا سنتعرف عليه في هذا التقرير تابعونا.

التأمين ضد الغير يعتبر إحدى أنواع التأمين الإلزامي في المملكة، حيث يقوم صاحب السيارة بالتقديم لطلب تأمين على السيارة من خلال دفع مقابل مادي شهريًا، ويوجد الكثير من الشركات المخصصة لتأمين السيارات وهي كما يلي:

السعر الشركة 660 ريال سعودي شركة ميد غلف 650 ريال سعودي شركة التعاونية للتأمين 1050 ريال سعودي شركة وفا للتأمين 895 ريال سعوي شركة اتحاد الخليج 1600 ريال سعودي شركة المتحدة 1350 ريال سعودي شركة الدرع للتأمين 1245 ريال سعودي شركة مؤسسة ملاذ

شروط الاشتراك مع شركات التأمين السُّعُودية

يجب على الراغبين الاشتراك في تأمين ضد الغير أن يستوفي مجموعة من الشروط تتمثل في النِّقَاط التالية:

يجب أن تكون وثيقة التأمين صالحة.

يشترط على المؤمن عليه سداد كافة أقساط التأمين في المواعيد المحددة.

تجديد تصريح الإقامة.

دفع أضرار الحادث بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي.

في حال حدوث كوارث طبيعية لا يغطي التأمين القيمة المؤمن عليها.

يلزم دفع كافة المخالفات المرورية التي ترتكبها قبل تقديم طلب التأمين.

فحص السيارة بانتظام خاصة عند التجديد.

لن تقوم شركة التأمين بتعويض تأمين الغير في حال حوادث حادثة خارج المملكة.

الحالات التي لا يغطيها التأمين ضد الغير 1445 في السُّعُودية

هناك بعض حالات الحوادث لا يغطيها تأمين ضد الغير في المملكة العربية السُّعُودية ومن أبرز الحالات كما يلي: