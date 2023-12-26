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تعرف على أرخص تأمين ضد الغير 1445 في السعودية.. وشروط الاشتراك في شركات التأمين

مروة محمود محمد

تأمين ضد الغير هو تأمين إلزامي في المملكة العربية السُّعُودية، فيقوم صاحب السيارة بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين للحصول على تعويض في حال حدوث خسائر أو حوادث لا قدر الله، وفي هذا السياق يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن أرخص تأمين ضد الغير 1445 وهذا سنتعرف عليه في هذا التقرير تابعونا.

أرخص تأمين ضد الغير 1445
أرخص تأمين ضد الغير 1445
أرخص تأمين ضد الغير 1445

التأمين ضد الغير يعتبر إحدى أنواع التأمين الإلزامي في المملكة، حيث يقوم صاحب السيارة بالتقديم لطلب تأمين على السيارة من خلال دفع مقابل مادي شهريًا، ويوجد الكثير من الشركات المخصصة لتأمين السيارات وهي كما يلي:

السعر

الشركة

660 ريال سعودي

شركة ميد غلف

650 ريال سعودي

شركة التعاونية للتأمين

1050 ريال سعودي

شركة وفا للتأمين

895 ريال سعوي

شركة اتحاد الخليج

1600 ريال سعودي

شركة المتحدة
1350 ريال سعودي

شركة الدرع للتأمين

1245 ريال سعودي

شركة مؤسسة ملاذ

شروط الاشتراك مع شركات التأمين السُّعُودية

شروط الاشتراك مع شركات التأمين السُّعُودية
شروط الاشتراك مع شركات التأمين السُّعُودية

يجب على الراغبين الاشتراك في تأمين ضد الغير أن يستوفي مجموعة من الشروط تتمثل في النِّقَاط التالية:

  • يجب أن تكون وثيقة التأمين صالحة.
  • يشترط على المؤمن عليه سداد كافة أقساط التأمين في المواعيد المحددة.
  • تجديد تصريح الإقامة.
  • دفع أضرار الحادث بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي.
  • في حال حدوث كوارث طبيعية لا يغطي التأمين القيمة المؤمن عليها.
  • يلزم دفع كافة المخالفات المرورية التي ترتكبها قبل تقديم طلب التأمين.
  • فحص السيارة بانتظام خاصة عند التجديد.
  • لن تقوم شركة التأمين بتعويض تأمين الغير في حال حوادث حادثة خارج المملكة.
الحالات التي لا يغطيها التأمين ضد الغير 1445 في السُّعُودية

هناك بعض حالات الحوادث لا يغطيها تأمين ضد الغير في المملكة العربية السُّعُودية ومن أبرز الحالات كما يلي:

  •  في حال سرقة السيارة.
  • حدوث كوارث طبيعية مثل الفيضانات والزلازل.
  • عند القيادة دون رخصة سياقة.
  • عند قيادة السيارة من قبل شخص يقل عن 18 عام.
  • قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو تناول مشروبات كحولية.
  • عندما تتعرض السيارة لحوادث خارج النطاق الجغرافي المحدد في وثيقة التأمين.
  • عندما يتجاوز صاحب السيارة المؤمن عليه في استخدام السيارة مثل زيادة عدد الركاب أو الحمولة.

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عن الكاتب:
مروة محمود محمد

حاصلة على بكالوريوس تجارة ودبلومة تربوية، أعمل كاتبة محتوي لدي المواقع الإلكترونية

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