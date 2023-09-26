كيفية تعديل موعد الفحص الدوري للسيارات في السعودية 1445

يُعتبر إجراء الفحص الدوري للسيارات من الأمور الهامة التي يجب القيام به بشكل سنوي وقبل انتهاء صلاحية شهادة الفحص السابق بُمدة كافية للتأكد من سلامة المركبة، ويُمكنك الحصول على هذه الخدمة من قبل محطات الفحص الفني المتعمدة من قبل الإدارة العامة للمرور لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

تعديل موعد الفحص الدوري

الفحص الدوري

لكي تتمكن من تعديل موعد الفحص الدوري للسيارات بشكل إلكتروني لابد من اتباع بعض الخطوات الآتية:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بمركز سلامة المركبات.

انقر على خانة الفحص الدوري ثم اختر تعديل الموعد.

اكتب الرقم المرجعي للسيارة ثم اكتب رقم الجوال الخاص بمالك السيارة.

أنقر على أنا لست روبوت ثم اضغط على التالي ثم اكتب رمز التحقق.

حدد الموعد الجديد المُراد حجزه ثم انقر على التأكيد.

طرق التواصل مع إدارة الفحص

هناك العديد من الطرق التي يُمكنك التواصل من خلالها مع إدارة الفحص وهي: