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كيفية تعديل موعد الفحص الدوري للسيارات في السعودية 1445

نجوى جابر

يُعتبر إجراء الفحص الدوري للسيارات من الأمور الهامة التي يجب القيام به بشكل سنوي وقبل انتهاء صلاحية شهادة الفحص السابق بُمدة كافية للتأكد من سلامة المركبة، ويُمكنك الحصول على هذه الخدمة من قبل محطات الفحص الفني المتعمدة من قبل الإدارة العامة للمرور لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

- صورة 4 - كيفية تعديل موعد الفحص الدوري للسيارات في السعودية 1445

تعديل موعد الفحص الدوري

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الفحص الدوري

لكي تتمكن من تعديل موعد الفحص الدوري للسيارات بشكل إلكتروني لابد من اتباع بعض الخطوات الآتية:

- صورة 1 - كيفية تعديل موعد الفحص الدوري للسيارات في السعودية 1445

  • انقر على خانة الفحص الدوري ثم اختر تعديل الموعد.
  • اكتب الرقم المرجعي للسيارة ثم اكتب رقم الجوال الخاص بمالك السيارة.
  • أنقر على أنا لست روبوت ثم اضغط على التالي ثم اكتب رمز التحقق.
  • حدد الموعد الجديد المُراد حجزه ثم انقر على التأكيد.

- صورة 2 - كيفية تعديل موعد الفحص الدوري للسيارات في السعودية 1445

طرق التواصل مع إدارة الفحص

هناك العديد من الطرق التي يُمكنك التواصل من خلالها مع إدارة الفحص وهي:

- صورة 3 - كيفية تعديل موعد الفحص الدوري للسيارات في السعودية 1445

  • يُمكنك التواصل عبر رقم خدمة العملاء وهو 00966112461220.
  • تواصل عبر الموقع الرسمي الخاص بالفحص الدوري.
  • يُمكك زيارة المركز الرئيسي في شارع على الفزاري المونسية الرياض.
  • تواصل عبر البريد الإلكتروني وهو support_center@mvpi.com.sa.
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نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

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