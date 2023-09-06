تفاصيل تعديل المادة 28 من نظام خدمة الأفراد العسكريين في السعودية

تسعى الحكومة السعودية في تقديم يد العون للمواطنين حيث أعلنت عن تعديل المادة 28 والتي تتضمن صرف بدل ترحيل للأفراد العسكريين، مما دفع الكثيرين للبحث حول التفاصيل التي تخص هذا الأمر حيث تم تحديد الحالات التي يتم فيها الصرف وفقًا للوائح التنفيذية، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل الآخرى.

تعديل المادة 28 من نظام خدمة الأفراد

بدل الترحيل

تم تعديل المادة 28 من نظام خدمة الأفراد العسكريين في تنظيم الضوابط الخاصة بمنح بدل الترحيل الذي يتم إضافته لرواتب العسكريين في حال نقل خدمتهم من مكان لآخر ولكن وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية، وجاءت الحالات التي يتم فيها صرفه فيما يلي:

يتم صرف بدل الترحيل عند تعيينه لأول مرة في الخدمة أو نقله من بلد لآخرى داخل المملكة.

في حال تم نقله من داخل المملكة لخارجها والعكس أيضًا.

في حالة نقله من جهة لجهة أخرى خارج أراضي المملكة أو عند ابتعاثه أو الحاقه لمدة تزيد عن 6 أشهر أو انتدابه لمدة أو لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.

متى يتم صرف بدل الترحيل

يتم صرفه في حال تم نقله من مكان لآخر بشكل نهائي سواء كان النقل داخل أراضي المملكة إلى خارجها أو العكس، كما ينم صرفه في حال انتقال الفرد لأداء المهمات التي تتجاوز مدتها عن 6 أشهر أو في حال الانتداب أو الابتعاث لمدة تتجاوز 3 أشهر.