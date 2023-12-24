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“تطبيق وثق” خطوات انشاء العقد الإلكتروني عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد

علي عبد السلام

في استكمال التقديم التكنولوجي للخدمات في المملكة العربية السعودية تم إطلاق تطبيق “وثق” والذي يُمثل نقلة نوعية في مجال إصدار العقود الإلكترونية وتحسين أساليب التفاعل في البيئة الرقمية بين المواطنين، وبوصفه أول تطبيق يتيح لجميع المستخدمين في كل مكان في الدولة إصدار العقود الإلكترونية واستيراد معلومات الأطراف عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، يفتح “وثق” أبواباً جديدة لحفظ الحقوق وتيسير عمليات تسجيل العقود، كما يأتي هذا الابتكار ليقدم حلاً مبتكراً للتحديات التقليدية المرتبطة بتوقيع العقود، حيث يُمكن المستخدمين من إتمام عملياتهم بكل يسر وسهولة دون الحاجة لتنقلات في الهيئات الحكومية أو وجود الأطراف في موقع واحد.

مزايا تطبيق وثق

  • يعمل تطبيق “وثق” على توفير بيئة آمنة لإنجاز مختلف أنواع الصفقات والعقود الرقمية.
  • ويتم تفعيل الخدمات من خلال الاستفادة عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد
  • من خلال تلك التطبيق يتم تبسيط عمليات التحقق واستيراد المعلومات
  • يوفر التطبيق ضمان  ودقة وشمولية المستندات.
  • يتيح للأطراف التحقق من صحة المعلومات والبيانات المدرجة في العقود الإلكترونية من خلال بوابات النفاذ، مما يزيد من مصداقية العمليات.
  • كما يتيح “وثق” للأفراد والشركات تقديم الخدمات والتعاملات بكل يسر وسلاسة وفي أقل وقت ممكن.
  • يعمل على تعزيز مفهوم الكفاءة في مجال إدارة العقود الإلكترونية.

خطوات انشاء العقد

منصة وثق للتعاقد الإلكتروني هي منصة سعودية جديرة بالثقة ويمكنك من خلال الروابط الرسمية المعلن عنها تحميل التطبيق بسهولة سواء للاندرويد أو للايفون من خلال الرابط التالي “رابط تحميل تطبيق وثق للتعاقدات الإلكترونية

تطبيق وثق

بعد تحميل التطبيق على جهازك يمكنك من خلال خطوات سلسة لإصدار عقدك فقط اتباع التالي:-

  • قم باختيار قالب تم إعداده من قبل والذي يتواجد في مكتبة قوالب المتنوعة في التطبيق.
  • بضغطة زر واحدة يمكنك مشاركة العقد وصورته مع الطرف الثاني.
  • بعد إتمام قبول جميع الأطراف لعقود من خلال منصة النفاذ الوطني الوحد يتم إصدار العقد بصيغة قانونية بشكل نهائي.
  • وفي النهاية يتم تسجيل العقد بنجاح وإمكانية تحميل العقد للطرفين.

 

بالفيديو شرح التطبيق

مزايا التعاقد الإلكتروني

وبهذا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل التي تخص منصة وثق الجديدة لضمان الاحتفاظ بحقوق الطرفين في كتابة العقود والموثقة، ومن المتوقع أن يتسمر التقدم والتطور مستمر في تقديم الخدمات بشكل رقمي لتسهيل الإجراءات على الأفراد والشركات من أجل تسريع وتيسير وتسهيل عملياتهم.


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عن الكاتب:
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علي عبد السلام

مهندس .. مُهتم بالكتابة في مجال الرياضة المحلية والعالمية أبرز هوياتي تغطية المباريات لحظة بلحظة، السفر، السيارات


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