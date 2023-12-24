“تطبيق وثق” خطوات انشاء العقد الإلكتروني عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد

في استكمال التقديم التكنولوجي للخدمات في المملكة العربية السعودية تم إطلاق تطبيق “وثق” والذي يُمثل نقلة نوعية في مجال إصدار العقود الإلكترونية وتحسين أساليب التفاعل في البيئة الرقمية بين المواطنين، وبوصفه أول تطبيق يتيح لجميع المستخدمين في كل مكان في الدولة إصدار العقود الإلكترونية واستيراد معلومات الأطراف عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، يفتح “وثق” أبواباً جديدة لحفظ الحقوق وتيسير عمليات تسجيل العقود، كما يأتي هذا الابتكار ليقدم حلاً مبتكراً للتحديات التقليدية المرتبطة بتوقيع العقود، حيث يُمكن المستخدمين من إتمام عملياتهم بكل يسر وسهولة دون الحاجة لتنقلات في الهيئات الحكومية أو وجود الأطراف في موقع واحد.

مزايا تطبيق وثق

يعمل تطبيق “وثق” على توفير بيئة آمنة لإنجاز مختلف أنواع الصفقات والعقود الرقمية.

ويتم تفعيل الخدمات من خلال الاستفادة عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد

من خلال تلك التطبيق يتم تبسيط عمليات التحقق واستيراد المعلومات

يوفر التطبيق ضمان ودقة وشمولية المستندات.

يتيح للأطراف التحقق من صحة المعلومات والبيانات المدرجة في العقود الإلكترونية من خلال بوابات النفاذ، مما يزيد من مصداقية العمليات.

كما يتيح “وثق” للأفراد والشركات تقديم الخدمات والتعاملات بكل يسر وسلاسة وفي أقل وقت ممكن.

يعمل على تعزيز مفهوم الكفاءة في مجال إدارة العقود الإلكترونية.

"وثق" أول تطبيق لإصدار العقود الكترونيًا واستيراد معلومات الاطراف من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، يساهم في حفظ الحقوق، وتسهيل وتسريع عملية إبرام العقود دون الحاجة لتواجد الأطراف في مكان واحد. @WtheqSA pic.twitter.com/CGDzIVptWa — هاشتاق السعودية (@HashKSA) December 23, 2023

خطوات انشاء العقد

منصة وثق للتعاقد الإلكتروني هي منصة سعودية جديرة بالثقة ويمكنك من خلال الروابط الرسمية المعلن عنها تحميل التطبيق بسهولة سواء للاندرويد أو للايفون من خلال الرابط التالي “رابط تحميل تطبيق وثق للتعاقدات الإلكترونية”

بعد تحميل التطبيق على جهازك يمكنك من خلال خطوات سلسة لإصدار عقدك فقط اتباع التالي:- قم باختيار قالب تم إعداده من قبل والذي يتواجد في مكتبة قوالب المتنوعة في التطبيق.

بضغطة زر واحدة يمكنك مشاركة العقد وصورته مع الطرف الثاني.

بعد إتمام قبول جميع الأطراف لعقود من خلال منصة النفاذ الوطني الوحد يتم إصدار العقد بصيغة قانونية بشكل نهائي.

وفي النهاية يتم تسجيل العقد بنجاح وإمكانية تحميل العقد للطرفين.

تطبيق "وثق" خدمة اصدر العقود وحفظ الحقوق، حيث يسمح في ابرام العقود بشكل الكتروني سريع وبسهولة وبدون تواجد الأطراف في مكان واحد وذلك بشكل رسمي عبر خدمة النفاذ الوطني، كما يقدم التطبيق عقود قانونية وجاهزة يمكن استخدامها. pic.twitter.com/1jhFUaGgUw — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) December 20, 2023

بالفيديو شرح التطبيق

مزايا التعاقد الإلكتروني

وبهذا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل التي تخص منصة وثق الجديدة لضمان الاحتفاظ بحقوق الطرفين في كتابة العقود والموثقة، ومن المتوقع أن يتسمر التقدم والتطور مستمر في تقديم الخدمات بشكل رقمي لتسهيل الإجراءات على الأفراد والشركات من أجل تسريع وتيسير وتسهيل عملياتهم.