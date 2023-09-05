خطوات حل مشكلة تطبيق نفاذ لا يعمل

أطلقت وزارة الداخلية السعودية تطبيق نفاذ الذي يحتوي على عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها المواطنين والمقيمين أيضًا داخل أراضي المملكة، ولكن قد يواجه البعض مشكلة أن التطبيق لا يعمل عند تسجيل الدخول إليه من قبل الجوال الخاص بهم مما دفعهم للبحث عن حل هذه المشكلة وهذا ما سنتطرق لتوضيحه.

تطبيق نفاذ لا يعمل

وزارة الداخلية السعودية

يُعتبر تطبيق نفاذ أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الداخلية لكي يوفر العديد من الخدمات دون الحاجة لزيارة الجهات المتخصصة وتوفيرًا للوقت والجهد عليهم وفي حال مواجهة مشكلة أن التطبيق لا يعمل فيُمكنك حل هذه المشكلة من خلال اتباع الآتي:

قم بتنزيل التطبيق الخاص بنفاذ عبر جوالك.

انقر على تسجيل الدخول ثم اكتب البيانات المطلوبة.

اضغط على خانة التالي ثم ادخل الرمز المكون من 6 أرقام.

اكتب رمز التأكيد ثم اضغط على الزر الأخضر.

وبالخطوات السابقة تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.

أبرز خدمات التطبيق

يُقدم التطبيق مجموعة من الخدمات وهي: