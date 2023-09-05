خدمات

خطوات حل مشكلة تطبيق نفاذ لا يعمل

نجوى جابر

أطلقت وزارة الداخلية السعودية تطبيق نفاذ الذي يحتوي على عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها المواطنين والمقيمين أيضًا داخل أراضي المملكة، ولكن قد يواجه البعض مشكلة أن التطبيق لا يعمل عند تسجيل الدخول إليه من قبل الجوال الخاص بهم مما دفعهم للبحث عن حل هذه المشكلة وهذا ما سنتطرق لتوضيحه.

- صورة 4 - خطوات حل مشكلة تطبيق نفاذ لا يعمل

تطبيق نفاذ لا يعمل

وزارة الداخلية السعودية

يُعتبر تطبيق نفاذ أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الداخلية لكي يوفر العديد من الخدمات دون الحاجة لزيارة الجهات المتخصصة وتوفيرًا للوقت والجهد عليهم وفي حال مواجهة مشكلة أن التطبيق لا يعمل فيُمكنك حل هذه المشكلة من خلال اتباع الآتي:

  • قم بتنزيل التطبيق الخاص بنفاذ عبر جوالك.
  • انقر على تسجيل الدخول ثم اكتب البيانات المطلوبة.

- صورة 1 - خطوات حل مشكلة تطبيق نفاذ لا يعمل

  • اضغط على خانة التالي ثم ادخل الرمز المكون من 6 أرقام.
  • اكتب رمز التأكيد ثم اضغط على الزر الأخضر.
  • وبالخطوات السابقة تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.

- صورة 2 - خطوات حل مشكلة تطبيق نفاذ لا يعمل

أبرز خدمات التطبيق

يُقدم التطبيق مجموعة من الخدمات وهي:

- صورة 3 - خطوات حل مشكلة تطبيق نفاذ لا يعمل

  • خدمة تصديق المعاملات الإلكترونية.
  • إمكانية التسجيل الذاتي للمستخدمين.
  • خدمة التوثيق من المستخدمين.
  • التسجيل والربط الآلي مع مقدمي الخدمة.
Avatar of نجوى جابر
نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

اترك رد

تعليق 1
  1. علا طالب محمد يقول

    اني ماطلع اسمي بالرعاية ليش

    الرد
تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات