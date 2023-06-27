تطبيق ماسنجر Messenger.. جميع مميزاته وأبرز عيوبه وفيما يتم استخدامه

تطبيقات التواصل الاجتماعي كثيرة ومختلفة وكل منصة تختلف عن الأخرى من حيث الاستخدام والمميزات والعيوب والكثير من الأمور الأخرى، فعلى سبيل المثال تطبيق فيسبوك يختلف تماماً عن تطبيق سناب شات من حيث الاستخدام والمميزات والعيوب وبعض الأمور الأخرى، كما هو الحال مع تطبيقات المراسلة الفورية، حيث أن استخدام تطبيق واتساب يختلف أيضا عن استخدام تطبيق ماسنجر، وجميع المستخدمين يعلمون كيفية استخدام تطبيق واتساب وما هي مميزاته وكذلك أبرز عيوبه، لذلك سنتحدث عن فيسبوك ماسنجر تطبيق المراسلة الفورية كما سنتعرف على مميزاته وأبرز عيوبه وفيما يتم استخدام فيسبوك ماسنجر على الهواتف المحمولة.

تطبيق ماسنجر Messenger

يعتبر الماسنجر واحداً من أفضل تطبيقات المراسلة الفورية وهناك الكثير من المستخدمين في جميع أنحاء العالم يستخدمون تطبيق المراسلة الفورية ماسنجر على هواتفهم المحمولة سواء الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد أو التي تعمل بنظام تشغيل الـ ios، وهو تطبيق تابع لموقع فيسبوك وفكرة التطبيق تتمثل في المراسلة الفورية مع الأطراف الأخرى الذين لديهم التطبيق على هواتفهم أيضا، حيث تم تطوير تطبيق الماسنجر وطرحه أمام المستخدمين في عام 2011، وفي بداية إطلاقه كان يجب على المستخدم أن يكون لديه حساب على فيسبوك أولاً حتى يتمكن من استخدام التطبيق، ولكن الآن أصبح ماسنجر لا يحتاج من المستخدمين إنشاء حساب على فيسبوك بل يمكن تسجيل الدخول عليه فقط من خلال رقم الهاتف المحمول.

تم تطوير تطبيق ماسنجر من أجل تسهيل عملية التواصل الاجتماعي للمستخدمين، حيث يتيح ماسنجر للمستخدمين إرسال الرسائل النصية والصوتية وكذلك إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، كما يمكنك إرسال المرفقات والمستندات بمختلف تنسيقاتها سواء كانت صور أو فيديوهات أو ملفات أخرى، وبما أن موقع فيسبوك لا يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو وإرسال الرسائل النصية والصوتية وغير ذلك وجميعنا نعلم بذلك فقد تم تطوير تطبيق ماسنجر من أجل المساعدة على ذلك وتوفير هذه المميزات للمستخدمين على فيسبوك ماسنجر.

تطبيق فيسبوك ماسنجر متوفر على متجر جوجل بلاي لمستخدمي هواتف الأندرويد، وعلى متجر آب ستور لمستخدمي هواتف الآيفون، ويمكن تحميله بكل سهولة وبساطة، كما يمكن استخدامه أيضا على أجهزة سطح المكتب فهو متوفر أيضا على متجر مايكروسوفت لأجهزة سطح المكتب، وتطبيق ماسنجر يحتوي أيضا على الكثير من المميزات التي تجعله واحداً من أبرز منصات التواصل الاجتماعي ومن أفضل تطبيقات المراسلة الفورية بعد تطبيق واتساب.

مميزات تطبيق ماسنجر Messenger

القدرة على إرسال الرسائل النصية والصوتية وإرسال المرفقات مثل الصور والفيديوهات، والملفات بمختلف تنسيقاتها، وكذلك إرسال الملصقات المتحركة والثابتة.

يمكن للمستخدم تغيير شاشة الدردشة وشكلها مع الأطراف الأخرى عبر الوصول إلى الثيمات الخاصة بشاشة الدردشة، ويمكن للمستخدم الوصول عبر الدخول إلى شاشة الدردشة والضغط على قائمة الخيارات أو الثلاث نقاط بالأعلى، وبعدها الضغط على خيار “الثيمات”، وبعدها اختيار الثيم الذي ترغب به وتطبيقه على الدردشة.

يمكن للمستخدم الدفع من خلال تطبيق ماسنجر بكل سهولة وبكل أمان، من خلال خاصية الدفع عن طريق التطبيق، ويشمل ذلك إرسال المال إلى أحد الأصدقاء، كما يمكنك اختيار وسيلة الدفع المتوفرة لديك بما أن التطبيق يتيح لك العديد من وسائل الدفع.

يدعم تطبيق ماسنجر خاصية الوضع الليلي “Dark Mode” بحيث يمكنك التحويل إلى الوضع الداكن أثناء استخدام التطبيق في الليل.

يمكنك من خلال تطبيق ماسنجر مشاركة الموقع الجغرافي مع الأطراف الأخرى سواء الأصدقاء أو أقاربك عبر خاصية “Share location”.

يمكنك كتم صوت محادثة ما على ماسنجر إذا كنت مشغولاً بأمر ما وكنت لا ترغب في أن يتم إزعاجك، حيث يمكنك التحكم في صوت إشعارات المحادثة وعمل كتم للمحادثة نفسها.

يمكنك ربط جهات اتصالك بتطبيق الماسنجر بحيث يمكنك الوصول إلى جهات الاتصال التي لديها تطبيق ماسنجر والتواصل مع جهات الاتصال بكل سهولة.

هناك بعض المميزات الجديدة على ماسنجر، مثل إنشاء غرفة على ماسنجر وإضافة العديد من الأطراف الأخرى وإجراء مكالمة فيديو جماعية مع جميع الأطراف داخل الغرفة، والرائع في الأمر أنه يمكنك مشاركة رابط الغرفة مع أطراف أخرى بحيث يمكنك إضافتهم إلى الغرفة للمشاركة في مكالمة الفيديو.

يأتي فيسبوك ماسنجر بواجهة استخدام سهلة للغاية ويمكن للجميع التعامل مع التطبيق بكل بساطة.

تطبيق ماسنجر مناسب مع جميع الفئات العمرية من المستخدمين فهو تطبيق للمراسلة الفورية فقط.

متوفر بشكل مجاني تماماً ولا يحتاج من المستخدمين دفع رسوم أو مصاريف.

خفيف الوزن ولا يشغل مساحة تخزين كبيرة من ذاكرة تخزين الهاتف المحمول، سواء هاتفك أندرويد أو آيفون.

فيما يتم استخدام ماسنجر

حسناً بعد التعرف على المميزات التي يحتوي عليها تطبيق ماسنجر فإن استخدامه يتوقف حسب رغبتك، حيث يمكنك استخدامه للتواصل الاجتماعي مع أصدقائك أو أقاربك، أو يمكنك استخدامه لأداء الأعمال مع الأطراف الأخرى أيضا، أو يمكنك استخدامه لتلقي الرسائل والطلبات إذا كان لديك حساب تجاري على فيسبوك أو حساب لبيع المنتجات والخدمات، وإذا كنت تستخدم التطبيق لأداء الأعمال فيمكنك حينها التمتع بخدمة الدفع الإلكتروني عبر التطبيق نفسه، وكما ذكرنا أيضا أن هناك العديد من وسائل الدفع التي يمكنك استخدامها على التطبيق.

عيوب تطبيق ماسنجر Messenger

على الرغم من المميزات الكثيرة التي يحتوي عليها التطبيق والتي تجعل المستخدمين لا يفكرون في أن ماسنجر قد يحتوي على عيوب، ولكن العكس هناك بعض العيوب التي يجب ذكرها أيضا في التطبيق نفسه وتتمثل في.

يمكن لأي مستخدم أن يقوم بإرسال الرسائل النصية للمستخدمين الآخرين بدون أن يدون لديه ملف أو حساب على فيسبوك، وبالتالي يمكن أن يكون الأمر مزعجاً بعض الشيء إذا كنت تتلقى الرسائل من مستخدمين مجهولين ليس لديهم ملفات تعريفية على فيسبوك.

إذا لم تستخدم خاصية المحادثات السرية في تطبيق ماسنجر فقد تكون المحادثات الخاصة بك معرضة للتهكير أو الاختراق، بما أن الرسائل والمحادثات غير محمية في التطبيق، وكذلك لا تدعم الرسائل بين الأطراف على التطبيق خاصية التشفير.