تطبيق التصفيق للعثور على الهاتف المفقود.. وسيلة آمنة وسريعة لإيجاد الهاتف بعد فقدانه

النسيان من الأمور الطبيعية الموجودة لدى كل إنسان، وفي الكثير من الأحيان ينسى المستخدم هاتفه المحمول في أحد الأماكن العامة أو في المنزل أو في سيارته ويقوم بتركه في مكانه وينساه، وقد يتعرض المستخدم للسرقة في أحد الأماكن العامة أو عندما يقوم المستخدم بشحن هاتفه المحمول ويتركه ويقوم شخص ما آخر بفصل الهاتف عن الشاحن وبالتالي يعتبر الأمر سرقة، لذلك في مثل هذه المواقف يجب أن يكون تطبيق “التصفيق للهاتف المفقود” موجوداً على هاتفك المحمول حتى تتفادى حدوث مثل هذه الحالات والمواقف الغير سارة بالطبع.

تطبيق التصفيق للهاتف المفقود أو Clap Find My Phone هو تطبيق بسيط للغاية يساعدك دائماً في كل الأوقات والأماكن في العثور على هاتفك المحمول في حالة حدوث أي من هذه المواقف، فعلى سبيل المثال إذا كنت تقوم بشحن الهاتف المحمول في مكان عام وتركته يشحن وبعدها قام شخص آخر بفصل الهاتف بدون أن تعلم ووجدت أن هاتفك مفقود فيمكنك التصفيق فقط وسيقوم التطبيق بإطلاق إنذار بصوت عالي جداً بحيث يمكنك تتبع الصور واكتشاف مكانه سواء كان لدى أحد ما أو كان في مكان آخر غير مكانه.

يساعدك هذا التطبيق في العثور على هاتفك المحمول في أي مكان وفي أي وقت عندما تفقده، حيث كل ما عليك فقط التصفيق للهاتف وبعدها ستجد أن الهاتف قام بإطلاق إنذار بصوت عالي يمكنك سماعه بالتأكيد، حيث يعتبر هذا التطبيق الوسيلة الأفضل للتخلص من أي خوف من فقدان هاتفك المحمول، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من التطبيقات المشابهة لهذا التطبيق إلا أن يختلف تماماً عن باقي التطبيقات الأخرى من خلال المميزات التي يحتوي عليها ويتيحها للمستخدمين بشكل مجاني تماماً.

يمنحك التطبيق حرية التحكم الكامل بداخل التطبيق نفسه من خلال التحكم في الإعدادات وما إلى ذلك، حيث يمكنك التحكم في مدى علو الصوت الخاصة بالإنذار ويمكنك حتى تشغيل الفلاش عندما ينطلق الإنذار عندما تقوم بالتصفيق لهاتفك المفقود، وليس ذلك فقط بل يمكنك أيضا اختيار النغمة أو الرنة المناسبة معك والتي يمكنك استخدامها للإنذار، حيث يتيح لك التطبيق عدة نغمات ورنات يمكنك التنقل بينها واختيار الرنة المناسبة معك من أجل تعيينها نغمة للإنذار، وبعدها يمكنك التحكم في مدى علو الصوت لهذه النغمة وبعدها يمكنك أيضا تشغيل الفلاش، ومن خلال ضبط هذه الإعدادات سيكون أمر العثور على هاتفك المحمول سهل للغاية.

من أهم المميزات التي يقدمها لك هذا التطبيق ولن تجدها في التطبيقات الأخرى أنه يتيح لك إيجاد هاتفك حتى عندما يكون الهاتف في وضع الصامت، نعم إذا كان هاتفك في وضع الصامت وفقدته في مكان ما يمكنك العثور عليه أيضا من خلال التصفيق فقط وسيقوم الهاتف على الفور بإطلاق الإنذار من خلال تطبيق Clap Find My Phone.

إذا أسقطت هاتفك او إذا نسيته في مكان ما عام أو إذا نسيته في السيارة أو في أي مكان آخر وكان الهاتف في وضع الصامت يمكنك فقط التصفيق لهاتفك المحمول وسيقوم التطبيق على الفور بإطلاق صافرة الإنذار وبعدها ستجد هاتفك على الفور، حيث يعتبر هذا التطبيق وسيلة آمنة وسريعة للعثور على الهاتف المفقود في أي مكان وأي وقت.

حصل التطبيق على تقييم عالي جداً من قبل المستخدمين على متجر جوجل بلاي، حيث حصل على تقييم 4.1 من 5 وهناك أكثر من مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم قاموا بتحميل التطبيق على هواتفهم المحمولة، فكما ذكرنا أن التطبيق يعتبر الوسيلة الأفضل للعثور على هاتفك المفقود، ويعتبر أداة رائعة للتخلص من الخوف من فقدان الهاتف المحمول

مميزات تطبيق Clap Find My Phone

يتيح لك التطبيق العثور على هاتفك المفقود من خلال التصفيق فقط.

يتيح لك إمكانية تشغيل الفلاش مع صوت الإنذار في نفس الوقت.

يمكنك تحديد النغمة التي ترغب في تعيينها صوتاً للإنذار، حيث يتيح لك التطبيق العديد من الرنات التي يمكنك استخدامها بشكل مجاني.

التطبيق مجاني ولا يحتاج من المستخدمين أي مصاريف او رسوم.

متوفر على متجر جوجل بلاي لمستخدمي هواتف الاندرويد، ولم يتم توفيره بعد لهواتف الآيفون.

يمكنك العثور على هاتفك المفقود عندما يكون في الوضع الصامت أيضا من خلال التصفيق فقط.

ستكون قادراً على إيقاف صوت الإنذار عندما تجدي الهاتف فقط.

يتيح لك التطبيق التحكم الكامل في الاعدادات وحرية الوصول للخيارات الأخرى المتعلقة بالأمان.

مساحة التطبيق صغيرة ومناسبة مع الهواتف ذات الإمكانيات المتوسطة.