تطبيق اختبار تحليل الشخصية – اعرف نفسك للأندرويد والآيفون.. افهم شخصيتك بشكل شامل

هناك الكثير من التطبيقات التي تساعدك في التعرف على شخصيتك والاطلاع على أبرز المواصفات والمميزات التي لديك من خلال طرح بعض الأسئلة والتحديات التي يمكنك الاستفادة منها بالفعل بهدف التعرف على نفسك أكثر، ومن أبرز التطبيقات التي ظهرت حديثاً والتي تساعدك في التعرف على شخصيتك نجد تطبيق “اختبار تحليل الشخصية – اعرف نفسك”.

يعتبر تطبيق اختبار تحليل الشخصية من أفضل التطبيقات التي تساعدك في التعرف أكثر على شخصيتك والبدء في فهم الطرق التي تفكر من خلالها والتعرف على التصرفات الخاصة بك، وذلك من خلال بعض التحديات والأسئلة التي يقوم التطبيق بطرحها عليك وتعتمد هذه التحديات والأسئلة على فهم شخصيتك بشكل شامل، حيث يعتمد التطبيق على النظريات النفسية والاجتماعية في عمله على تحليل الشخصية، فضلاً عن توفير النصائح والتوصيات التي يمكنك الاستفادة منها بشكل فعلي في حياتك الواقعية.

تطبيق تحليل الشخصية يمكنك قضاء أفضل الوقت عليه من خلال الإجابة على العديد من الأسئلة المتنوعة والمختلفة بالإضافة إلى التحديات التي تعتمد على نظريات اجتماعية ونفسية، يقوم التطبيق بطرح هذه الأسئلة والتحديات على المستخدم من أجل معرفة وفهم وتحليل شخصيته بشكل شامل.

يتيح لك التطبيق الإجابة على الأسئلة التي يقوم بطرحها عليك من خلال الاختيار بين الإجابات التي ستكون أسفل كل سؤال، وما علي فقط الإجابة بكل صراحة على هذه الأسئلة عبر تحديد الخيار المناسب لك في الإجابة على الأسئلة، وفيما يخص التحديات والاختبارات التي يقوم التطبيق بتقديمها إليك، فإن هذه التحديات مبنية على نظريات نفسية واجتماعية حديثة يقوم بها علماء النفس بتطبيقها بشكل واقعي على الأفراد الآخرين من أجل فهم سلوكيات هؤلاء الأشخاص، بحيث يمكنهم التعرف عليهم أكثر وتشخيصهم من خلال تحليل شخصياتهم وما إلى ذلك.

كما ذكرنا أن هناك الكثير من التطبيقات التي تقوم باختبار وتحليل شخصية المستخدمين، وبعض التطبيقات المتاحة أمام المستخدمين ما هي إلا تطبيقات للتسلية وقضاء وقت ممتع وما إلى ذلك، بينما هذا التطبيق يستند على نظريات نفسية واجتماعية فعلية لفهم سلوك المستخدمين وتحليل شخصياتهم، كما أن هناك تطبيق آخر موجود على متجر جوجل بلاي يقوم بتقديم تجربة استخدام مشابهة لتطبيق تحليل الشخصية هذا كما أن له نفس الاسم “تطبيق إختبار تحليل الشخصية – أعرف نفس“، ويمكنك استخدامه أيضا من أجل فهم شخصيتك والتعرف عليها ويقوم التطبيق أيضا بطرح العديد من الأسئلة المتنوعة والتحديات والنظريات الاجتماعية التي تساعد المستخدم على فهم شخصيته.

تطبيق تحليل الشخصية – اعرف نفسك هو تطبيق رائع يتيح لك باقة من الأسئلة المتنوعة والتي يمكنك الإجابة عليها بكل سهولة من خلال الاختيار بين الإجابات أسفل السؤال نفسه، كما أنه يقوم بعرض التحديات في شكل نظريات اجتماعية ونفسية قام بها أشهر علماء النفس والاجتماع، فعلى سبيل المثال يقوم التطبيق بعرض النظرية بالكامل والتي تستهدف سلوك معين تجاه موقف ما، وبعدها يتيح لك الاختبار الذي سيكون مبني على هذه النظرية، وبعدها يمكنك الإجابة على الأسئلة التي يطرحها عليك التطبيق.

يوجد أكثر من 50 ألف مستخدم من جميع أنحاء العالم قاموا بتحميل البرنامج “اختبار تحليل الشخصية – اعرف نفسك“، بالتالي يمكنك أيضا تحميل التطبيق على هاتفك المحمول ومعرفة شخصيتك وفهمها جيداً، وبعدها سيقوم التطبيق بتقديم النصائح والتوصيات لكي تقوم بتحسين شخصيتك أكثر.

مميزات تطبيق اختبار تحليل الشخصية – اعرف نفسك

يحتوي التطبيق على الكثير من النظريات الاجتماعية والنفسية التي يمكنك اختبار نفسك فيها.

يضم التطبيق مجموعة من الأسئلة المختلفة والمتنوعة التي يمكنك الإجابة عليها بكل سهولة.

يساعدك التطبيق على التعرف على شخصيتك بشكل شامل من خلال الأسئلة والتحديات والنظريات التي يقدمها لك.

متوفر بشكل مجاني تماماً ولا يحتاج من المستخدمين دفع رسوم أو مصاريف.

تطبيق اختبار تحليل الشخصية متوفر على متجر جوجل بلاي لمستخدمي هواتف الأندرويد، وعلى متجر آب ستور لمستخدمي هواتف الآيفون.

حجم التطبيق صغير ومناسب مع الهواتف ذات الإمكانيات المتوسطة.

واجهة استخدام التطبيق الرئيسية سهلة للغاية وسلسة ويمكنك التنقل بين النظريات والأسئلة بكل بساطة.