تطبيق اختبار الذكاء للأندرويد والآيفون.. اختبر ذكائك عبر إيجاد الشكل الهندسي الناقص

يحتاج الكثير منا تقييم ذكائه في بعض الأحيان سواء من حل المشكلات التي تواجهه في حياته اليومية أو من خلال لعب الألغاز وحل الاختبارات التي يمكن أن يجدها في أي مكان، أو من خلال تطبيق ما يقوم بتقييم ذكاء المستخدم من خلال تقديم العديد من الاختبارات والأسئلة التي يجب على المستخدم الإجابة عليها بشكل أسرع، ولحسن الحظ هناك تطبيق بالفعل يساعدك على فحص وتقييم ذكائك من خلال طرح الأسئلة المتنوعة والمختلفة وما عليك سوى البدء في حل هذه الأسئلة لمعرفة قدراتك الإدراكية ومدى استيعابك ومدى ذكائك وهذا التطبيق هو “اختبار الذكاء”.

تطبيق اختبار الذكاء يعتبر واحداً من أهم وأفضل التطبيقات التي يمكنك استخدامها لتقييم ذكائك، حيث يقوم التطبيق بطرح الكثير من الأسئلة والاختبارات والتي تتكون من 54 سؤالاً، وتبدأ هذه الأسئلة من الأسهل إلى أقصى درجات الصعوبة، وفكرة التطبيق نفسه مختلفة تماماً عن باقي التطبيقات الأخرى في هذا المجال، حيث أن التطبيقات الأخرى تقوم بعرض أسئلة عادية ربما أسماء الدول أو أسماء القارات والحيوانات وبعض الألغاز التي تعتبر تقليدية بعض الشيء، وفي تطبيق اختبار الذكاء لن تجد كل هذه الاختبارات التقليدية بالطبع، حيث يقوم التطبيق بعرض أشكالاً هندسية داخل صورة كبيرة، وهذه الصورة تحتوي على عدة شكل من الأشكال الهندسية وهناك شكل ناقص ويجب عليك إيجاد الشكل الناقص حتى تكتمل الصورة لديك.

لا تظن أن الأمر سهل ويمكنك حل الـ 54 سؤالاً بسرعة لأن الاختبار يعتبر أشكال هندسية فقط، يجب على الشخص أو المستخدم أن يجيب على جميع الأسئلة المعروضة أمامه من خلال إكمال الصورة الكبيرة والتي تنقص شكل هندسي واحد، وبما أن هناك 54 سؤالاً يقوم التطبيق بمنحك مدة للإجابة على هذه الأسئلة والتي تقدر بـ 40 دقيقة فقط، خلال هذه الفترة يجب عليك معرفة كل الأشكال الناقصة في كل اختبار يقوم بعرضه لك.

يساعدك هذا التطبيق على اختبار مدى فهم تعقيد الأشكال التي سيتم عرضها أمامك، حيث يقوم التطبيق بمساعدتك على تنمية قدراتك التخزينية، بمعنى يساعدك على تنمية القدرة على تخزين المعلومات واسترجاعها حيث يساعدك على تنمية العديد من القدرات من ضمنها مراقبة وحل المشكلات والتعلم.

هناك أكثر من 5 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم قاموا بتحميل التطبيق على هواتفهم المحمولة من أجل التعرف على مدى نسبة الذكاء لديهم، بما أن التطبيق يساعد المستخدم في تقييم الذكاء من خلال هذه الاختبارات التي تعتبر وسيلة رائعة لتنمية كافة القدرات العقلية لديك بما في ذلك القدرات الإدراكية والقدرة على تخزين المعلومات واسترجاعها ومساعدتك على حل المشكلات والتعلم بشكل أسرع.

كما ذكرنا بالأعلى أن التطبيق يحتوي على 54 سؤالاً يجب أن تجيب على جميع الأسئلة خلال مدة زمنية تقدر بـ 40 دقيقة فقط، ولكي تقوم بالإجابة بشكل أسرع ستجد أنه مع كل سؤال لإكمال الأشكال الهندسية في الصورة الكبيرة العديد من الخيارات أسفل السؤال، وهذه الخيارات عبارة عن أشكال هندسية مشابهة للأشكال الموجودة في الصورة الكبيرة، بالتالي يمكنك اختيار الشكل الناقص من خلال الأشكال الموجودة بالأسفل.

من أهم ما يقدمه لك التطبيق أن الاختبارات الموجودة بداخله تقيس مجموعة فرعية فقط من القدرات الفكرية لديك، وبناء على استهداف هذه المجموعة الفكرية الصغيرة لا يمكن بالتأكيد استخلاص استنتاجات صحيحة بشأن الذكاء العام لدى الشخص، حيث النتائج يمكن أن تكون قريبة ولكن لا يمكن القول أن هذا الشخص فشل في بعض الأسئلة بالتالي هو لا يتمتع بالذكاء اللازم.

حصل تطبيق اختبار الذكاء على تقييم عالي جداً من قبل المستخدمين الذين قاموا بتحميله على هواتفهم، حيث أن التطبيق رائع ويتمتع بواجهة استخدام سهلة للغاية يمكن للجميع التعامل معه وسلسل من حيث الاستخدام، بالتالي يمكنك تحميله على هاتفك أو على هاتف طفلك الصغير والبدء في حل الاختبارات.

مميزات التطبيق

يحتوي التطبيق على 54 سؤالاً مع وقت للإجابة على كل الأسئلة 40 دقيقة فقط.

الاختبارات تبدأ من الأسهل إلى الأصعب.

يأتي تطبيق اختبار الذكاء بشكل مجاني ولا يحتاج من المستخدمين أي رسوم أو مصاريف.

متوفر التطبيق على متجر جوجل بلاي لمستخدمي هواتف الأندرويد وعلى متجر آب ستور لمستخدمي هواتف الـ IOS.

حجم التطبيق مناسب مع جميع الأجهزة.

يناسب جميع الفئات العمرية من المستخدمين.

يساعدك التطبيق على تقييم ذكاءك من خلال الاختبارات التي تتكون من الأشكال الهندسية المتناسقة.

تستهدف الاختبارات اختبار مجموعة فرعية من القدرات الفكرية فقط.