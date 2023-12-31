تطبيقات Android ضرورية للمهندسين المعماريين والمصممين

المهندس المعماري هو المحترف المسؤول عن التخطيط والتصميم والإشراف على تشييد المباني، نظرًا لأن قرارات المهندس المعماري لها تأثير مباشر على السلامة العامة، فإنها تتطلب تدريبًا متخصصًا يشمل التعليم المتقدم والتدريب العملي.

تطبيقات Android تساعدك على إدارة مشروعك الهندسي أو التصميمي

يستخدم المهندسون المعماريون Auto CAD وبرامج CAD الأخرى على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لإنشاء رسومات وتصميمات دقيقة، ولكن، هناك أيضًا العديد من تطبيقات Android الرائعة التي يمكن أن تساعد المهندسين المعماريين والمصممين على زيادة إنتاجيتهم وكفاءتهم.

أفضل تطبيقات أندرويد للمهندسين المعماريين والمصممين

هل أنت مهندس معماري أو مصمم؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت بحاجة إلى التحقق من هذه التطبيقات الرائعة لنظام Android.

1. أوتوكاد 360

يعد AutoCAD برنامجًا شائعًا جدًا للتصميم بمساعدة الكمبيوتر ثنائي وثلاثي الأبعاد، وهو أداة لا غنى عنها للمهندسين المعماريين والمصممين، ولكن ما قد لا يعرفه الكثيرون هو أن AutoCAD متاح أيضًا كتطبيق للهاتف المحمول.

يُعرف تطبيق AutoCAD للهاتف المحمول باسم AutoCAD 360، وهو أداة صياغة ورسم سهلة الاستخدام للغاية، يوفر AutoCAD 360 مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك:

عرض وتحرير رسومات AutoCAD.

إنشاء رسومات جديدة.

مشاركة الرسومات مع الآخرين.

التعاون مع الآخرين على الرسومات.

يعد AutoCAD 360 أداة قوية يمكن أن تجعل العمل أثناء التنقل أسهل بكثير، إنه مثالي للمهندسين المعماريين والمصممين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى رسوماتهم في أي وقت وفي أي مكان.