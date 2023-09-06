رابط تصويت أفضل لاعب في غرب آسيا أغسطس 2023 the-afc.com

يبحث الكثير من الأشخاص من مشجعي كرة القدم الآسيوية وخاصة في الشرق الأوسط عن رابط تصويت أفضل لاعب في غرب آسيا لشهر آب أغسطس 2023، والتي أعلن عنها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي من المقرر أن يستمر حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، وننشر لكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال رابط التصويت للجماهير، وكذلك المرشحين الذين أبرهم كريستيانو رونالدو، فتابعوا نجوم مصرية.

صفحة تصويت أفضل لاعب في غرب آسيا 2023، المصدر: موقع الاتحاد الآسيوي

أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا

وقد أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر الموقع الرسمي الخاص به عن عمل استفتاء لأفضل لاعب في منطقة غرب آسيا التي تشمل العديد من الدوريات العربية الكبيرة، حيث تم ترشيح أفضل 10 لاعبين من الدوريات المحلية، والتي يأتي أبرزهم من دوري روشن السعودي 2023.

حيث يأتي هذا الاستفتاء بالنسبة غلى الجماهير، حيث يمكنك المشاركة في هذا التصويت والإدلاء بصوتك للاعب الذي تجده هو أفضل لاعب لهذا الشهر.

أسماء اللاعبين المرشحين أغسطس 2023

وبالنسبة إلى الاستفتاء، فجاءت المنافسة به بين 10 لاعبين، قدموا مساهمات رائعة وأداء مثالي في هذا الشهر في الدوريات الخاصة بهم، وننشرهم لكم في القائمة:

اسم اللاعب الفريق كريستيانو رونالدو النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله الاتحاد السعودي روبرتو فيرمينيو الأهلي السعودي يوسف نياكاتي بني ياس الإماراتي ياسين براهيمي الغرافة القطري أنس العوضات الوحدات الأردني حمزة عيسى ثقافي طولكرم الفلسطيني الحاج مالك الأنصار اللبناني

رابط الاستفتاء

ويمكنكم أعزائنا المتابعين المشاركة في هذا الاستفتاء عبر الموقع الرسمي، وهذا قبل أن ينتهي خلال هذه الساعات، فتابعوا الخطوات التالية: