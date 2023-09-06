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رابط تصويت أفضل لاعب في غرب آسيا أغسطس 2023 the-afc.com

خالد الشهري

يبحث الكثير من الأشخاص من مشجعي كرة القدم الآسيوية وخاصة في الشرق الأوسط عن رابط تصويت أفضل لاعب في غرب آسيا لشهر آب أغسطس 2023، والتي أعلن عنها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي من المقرر أن يستمر حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، وننشر لكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال رابط التصويت للجماهير، وكذلك المرشحين الذين أبرهم كريستيانو رونالدو، فتابعوا نجوم مصرية.

- صورة 2 - رابط تصويت أفضل لاعب في غرب آسيا أغسطس 2023 the-afc.com

صفحة تصويت أفضل لاعب في غرب آسيا 2023، المصدر: موقع الاتحاد الآسيوي

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أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا

وقد أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر الموقع الرسمي الخاص به عن عمل استفتاء لأفضل لاعب في منطقة غرب آسيا التي تشمل العديد من الدوريات العربية الكبيرة، حيث تم ترشيح أفضل 10 لاعبين من الدوريات المحلية، والتي يأتي أبرزهم من دوري روشن السعودي 2023.

حيث يأتي هذا الاستفتاء بالنسبة غلى الجماهير، حيث يمكنك المشاركة في هذا التصويت والإدلاء بصوتك للاعب الذي تجده هو أفضل لاعب لهذا الشهر.

أسماء اللاعبين المرشحين أغسطس 2023

وبالنسبة إلى الاستفتاء، فجاءت المنافسة به بين 10 لاعبين، قدموا مساهمات رائعة وأداء مثالي في هذا الشهر في الدوريات الخاصة  بهم، وننشرهم لكم في القائمة:

اسم اللاعب الفريق
كريستيانو رونالدو النصر السعودي
عبد الرزاق حمد الله الاتحاد السعودي
روبرتو فيرمينيو الأهلي السعودي
يوسف نياكاتي بني ياس الإماراتي
ياسين براهيمي الغرافة القطري
أنس العوضات الوحدات الأردني
حمزة عيسى ثقافي طولكرم الفلسطيني
الحاج مالك الأنصار اللبناني

رابط الاستفتاء

ويمكنكم أعزائنا المتابعين المشاركة في هذا الاستفتاء عبر الموقع الرسمي، وهذا قبل أن ينتهي خلال هذه الساعات، فتابعوا الخطوات التالية:

- صورة 1 - رابط تصويت أفضل لاعب في غرب آسيا أغسطس 2023 the-afc.com
تصويت أفضل لاعب في غرب آسيا 2023، المصدر: موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
  • يتم الدخول إلى رابط التصويت الرسمي.
  • تقوم بالنزول إلى الأسفل حتى تجد التصويت.
  • يتم اختيار اللاعب الذي تريد التصويت له.
  • ثم الضغط على أيقونة vote.
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خالد الشهري

أدرس البرمجة في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
خبرة سنتين في مجال الكتابة، واهتم بمساعدة الأشخاص خاصة في الخدمات الإلكترونية سواء الحكومية وغير حكومية

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31 تعليقات
  1. محمد يقول

    كرستيانو

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  2. غير معروف يقول

    اتمنى مراجعتنا

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  3. محمد يقول

    انس العوضات احسن من رونالدو

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  4. محمود يقول

    رونالدو

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  5. غير معروف يقول

    كريستيانو رونالدو

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  6. Charif يقول

    كرستيانورونالدو

    الرد
  7. غير معروف يقول

    رونالدو

    الرد
  8. كريستيانو يقول

    افضل

    الرد
  9. احمد يقول

    كريستيانو رونالدو النصر السعودي

    الرد
  10. غير معروف يقول

    رونالدووووووو

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  11. هاشم يقول

    كريستيانو رونالدو

    الرد
  12. غير معروف يقول

    تم

    الرد
  13. غير معروف يقول

    الدون

    الرد
  14. ناهض ابوسويلم يقول

    رونالدو

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  15. محمد يقول

    انس العوضات

    الرد
  16. گولان عبده يقول

    كريستيانو رونالدو

    الرد
  17. غير معروف يقول

    كرستيانو رونالدو

    الرد
    1. ابانوب صليب مينا يقول

      كريستيانو رونالدو

  18. غير معروف يقول

    كريستيانو

    الرد
  19. غير معروف يقول

    كيف اصوت ب افضل لاعب بغرب اسيا

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  20. Mustafa Hlid يقول

    أفضل لاعب رونالدو

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  21. عبدالله يقول

    Ronaldo

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  22. رونالدو يقول

    رونالدو افضل لاعب ويبقى الأفضل

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  23. سيدي احمد يقول

    كريستيانو رونالدو سيييييييييي

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  24. غير معروف يقول

    الاردني

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  25. H يقول

    كريستيانو

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  26. سجاد حسام يقول

    رنالدو افضل لاعب

    الرد
  27. سجاد حسام يقول

    رنالدو افضل لاعب

    الرد
  28. سجاد حسام يقول

    رنالدو افضل لاعب

    الرد
  29. نواف المطيري يقول

    انل

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  30. كريستيانو رونالدو يقول

    كريستيانو رونالدو

    الرد
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