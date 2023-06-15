“تسهيلات جديدة” تقدمها السعودية لحاملي 3 أنواع من التأشيرات

تم الإعلان عن توفير تسهيلات جديدة من قبل المملكة العربية السعودية للراغبين في دخول أراضيها، وتشمل هذه التسهيلات ثلاثة أنواع من التأشيرات الخاصة بالدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، جاء هذا الإعلان في بيان نشره وزير السياحة السعودي، السيد أحمد الخطيب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأضاف “الخطيب”، أنه بدءًا من الآن يمكن لحاملي تأشيرات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي (شنغن) والمملكة المتحدة، الحصول على التأشيرات السياحية الإلكترونية للدخول إلى المملكة.

تفاصيل التأشيرة السياحية الإلكترونية

وأشار الوزير السعودي إلى أن هذه الميزة تنطبق أيضًا على المقيمين في تلك الدول والمناطق المذكورة، وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الرياض لتطوير قطاع السياحة وتسهيل دخول الزوار، وذلك ضمن خطتها لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، ونشر وزير الاستثمار السعودي بيانًا يوضح تفاصيل التأشيرة السياحية الإلكترونية لدخول المملكة، مؤكدًا أن كل ما يلزم هو التأشيرة أو إقامة سارية المفعول وجواز سفر ساري المفعول، وأوضح أيضًا أن التأشيرة الإلكترونية تتيح لحاملها فرصة زيارة المملكة لأغراض السياحة وحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وبالإضافة إلى ذلك، تتيح لهم أداء العمرة خارج موسم الحج.

الدول المسموح لها بالتأشيرة السياحية السعودية

وأوضحت وزارة السياحة السعودية في بيان سابق أن الأشخاص الذين يحملون تأشيرة إقامة صادرة من أحد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإمكانهم الآن الحصول على تأشيرة سياحية إلكترونية لدخول المملكة، ويمكنهم تقديم طلب التأشيرة عبر موقع visitsaudi.com/visa، بشرط أن تكون تأشيرة الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وذلك وفقًا للمهن المحددة المنشورة على المنصة الإلكترونية، وأضاف البيان أن هذا الإجراء يشمل أيضًا أقارب الحائزين على تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى الذين يصطحبونهم، بالإضافة إلى العمال المنزليين القادمين بصحبة كفلائهم، وجاء ذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأشار البيان إلى أن التعديل الأخير في اللائحة يتيح الحصول على تأشيرة عند الوصول للمملكة، سواء عبر المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية، لأولئك الذين يحملون تأشيرة سياحية أو تجارية صادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو أي من دول اتفاقية شنغن، بشرط أن يكونوا قد استخدموا تلك التأشيرة للدخول إلى الدولة المانحة للتأشيرة لمرة واحدة على الأقل، ويشمل ذلك أيضًا أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى الذين يصطحبونهم.