رابط وطريقة تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2024 tansik.digital.gov.eg

تستمر عمليات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية حتى اللحظة، والتي بدأت منذ حوالي يومين من يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، وهذا سواء بالنسبة إلى الحاصلين على الشهادات الفنية “دبلوم المدارس الفنية نظام 3 أو 5 سنوات” أو حتى دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام سنتين بعد الثانوية لهذا العام 2023/2024، وننشر لكم أعزائنا المتابعين في الأسفل رابط تسجيل الرغبات الإلكتروني عبر موقع التنسيق، وطريقة ملء الرغبات بشكل صحيح بالنسبة إلى الطلاب، فتابعوا معنا.

صفحة الدخول للرغبات، المصدر: موقع التنسيق الإلكتروني

فتح التنسيق

وقد تم الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية للكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2023/2024، بشكل رسمي، ويستمر خلال أيام، حيث إن الفترة التي أتاحت فيها وزارة التعليم العالي التسجيل كما هو موضح:

موعد بداية التسجيل نهاية التسجيل من يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 وهذا حتى يوم الخميس 14 سبتمبر 2023

رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية

وننشر للطلاب والطالبات من خريجي شهادات الدبلومات الفنية سواء (تجاري، زراعي، صناعي، إلخ)، كيفية الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل رغباتهم وهذا خلال فترة التسجيل الموضحة أعلاه.

ولملء رغباتكم تابعوا الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

الرسمي. ثم اضغط على خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

ومنها يتم الضغط على أول اختيار بالأعلى “اضغط هنا لتسجل الرغبات”.

ثم يتم اختيار نوع الشهادة (الصناعية، التجارية، الزراعية، أو المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي).

بعدها يتم كتابة رقم الدخول الذي تسلمته من المعهد.

ويتم كتابة الرقم السري الموجود في الشهادة الخاص بك وهذا من مربع الأرقام الموجود.

ثم يتم كتابة الرقم التأكيدي الموضح، والضغط على الخطوة التالية.

تفتح معك صفحة ملء الرغبات الخاصة بالطالب ويبدأ العد التنازلي الذي يكون لمدة ساعة.

يتم ملء الرغبات الخاصة بالطالب واختيارها كما هو موضح في الفيديو بالأعلى.

ثم بعد من الانتهاء من ملء الرغبات يتم كتابة المعلومات التأكيدية الخاصة بالطالب ثم الضغط على تسجيل، وننصحكم بعدم إعطاء الرقم السري لأي أحد، حيث إنه يمكن الشخص من تغيير ترتيب الرغبات بعد ذلك.