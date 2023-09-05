رابط وخطوات تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023 tansik.digital.gov.eg

بدأت عمليات تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية لعام 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وهناك حالة بحث كبيرة من الطلاب والطالبات الدارسين في القطاع الأزهري عن كيفية تسجيل الرغبات وهذا خاصة بعد الإعلان عن اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وننشر لكم أعزائنا المتابعين كافة التفاصيل ورابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023 عبر موقع التنسيق، فتابعوا معنا في نجوم مصرية.

صفحة الدخول لرغبات التنسيق، المصدر: موقع التنسيق الإلكتروني

بدء تنسيق الأزهر

وقد تم الإعلان في الآونة الأخيرة عن قرار الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر عن فتح باب تسجيل رغبات كليات جامعة الأزهر للعام الدراسي 2023/2024.

وبدأت عمليات التسجيل الإلكتروني للرغبات بدءا منذ حوالي يومين وذلك من يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، وقد تم الإعلان عن عن أن الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني سيتاح لهم تسجيل الرغبات بعد اعتماد النتيجة.

اعتماد نتيجة الدور الثاني

وقد اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف عن اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهري لهذا العام 2023، وجاءت نسب النجاح كما يلي:

الأدبي 71.71 بالمئة

العلمي 67.63%.

نسبة النجاح العامة 70.36%.

رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023

وبدون أن نطيل عليكم في السرد، نبدأ معكم في متابعة خطوات ملء الرغبات الخاصة بـ طلاب وطالبات الثانوية، حيث يمكن لهم التقديم على الكليات والمعاهد المتاحة عبر الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى رابط التنسيق الإلكتروني الرسمي.

الرسمي. ثم اضغط على خدمات تنسيق للثانوية الأزهرية.

بعدها سوف تضغط على اضغط هنا لتسجيل رغباتك.

يتم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم تكتب الرقم السري الموجود في الشهادة، وتكتبه عبر الضغط على الأرقام في الشاشة.

ثم يتم كتابة الرمز التأكيدي، والضغط على الخطوة التالية.

بعد ذلك تظهر لك بيانات الطالب والدرجة الخاصة به ثم الخطوة التالية.

يتم تعبئة الرغبات الخاصة بالطالب كما هو موضح في الفيديو بالأعلى.

بعد الانتهاء تضغط على الخطوة التالية وتراجع رغباتك.

في حالة رغبتك في التعديل، اضغط على تعديل الرغبات.

بعدها يتم كتابة رقم الهاتف، والرقم القومي، والرقم السري، والتأكيدي واضغط على تسجيل لإتمام العملية.

وننوه على الطلاب بعد إعطاء الرقم السري لأي أحد، حيث إنه يمكن لمن يملك الرقم السري تعديل الرغبات، ولهذا وجب التنويه.