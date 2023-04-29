خطوات تسجيل أول ابتدائي 1445 عبر نظام نور.. وأعمار القبول

منصة نور هي واحدة من ضمن المنصات التي أطلقتها وزارة التعليم السعودي لكي تُقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لكافة الطلاب حول المملكة، فهي تعمل على توفير الوقت والجهد على أولياء الأمور في حال رغبتهم في تسجيل أبنائهم من الطلاب في أول ابتدائي وفقًا للأعمال الخاصة بالقبول المُحددة من قبل الجهة المسؤولة، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

تسجيل طلاب أولى ابتدائي لعام 1445

يتساءل كافة أولياء الأمور خلال هذه الفترة عن موعد تسجيل طلاب أولى ابتدائي ولكن حتى وقتنا هذا لم تُعلن وزارة التعليم السعودي بشكل رسمي عنها، ولكن في حال الإعلان سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً لذا جاءنا اليوم لكي نوضح لكم خطوات التسجيل للطلاب عبر نظام نور على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بنظام نور الإلكتروني.

اختر خانة حساب ولي الأمر ثم سجل دخول بواسطة البيانات الخاصة بك.

اختر تسجيل الأبناء ثم اختر تسجيل طالب جديد ثم حدد صلة القرابة.

ادخل باقي البيانات ثم اختر المدرسة المطلوب تسجيل الطالب بها.

اتبع كافة الخطوات الخاصة بالتسجيل لكي يلتحق الطلاب بالصف الأول.

أعمار القبول في الصف الأول الابتدائي

بالتزامن مع اقتراب موعد الإعلان عن فتح باب التسجيل للصف الأول الابتدائي يرغب اولياء الأمور في التعرف على أعمار القبول لعام 1445 وجاءت على النحو التالي:

في حال عدم حصول الطالب على الروضة فيجب أن يكون عُمره عند التقديم للصف الأول الابتدائي 5 سنوات و9 أشهر.

أما يجب حصوله على الروضة في حال كان عُمره 5 سنوات و 6 أشهر إلى عُمر 5 سنوات وأقل من 9 أشهر.

متطلبات تسجيل الصف أول ابتدائي 1445

يُمكنك التسجيل في الصف الأول من خلال توفير كافة المستندات التالية: