تردد قناه وناسة wanasah Tv لمشاهدة أفضل الأناشيد والأغاني المخصصة للأطفال

قناة وناسة من أبرز القنوات المعروفة خصوصاً للأطفال وهناك الكثير الباحثين عن ترددها الجديد 2024 حيث تم تغييره لزيادة جودة الصورة والصوت لاستفادة الأطفال الصغار قدر الإمكان وسهولة مشاهدة القنوات بأعلى جودة حيث تعمل على تقديم محتوى مميز وترفيهي يجذب الأطفال مع المشاهدة بأسلوب سلس وبسيط لإيصال المعلومة لذهن الطفل.

تردد قناه وناسة wanasah Tv

تردد قناه وناسة

نُشر خلال إدارة القناة التردد الخاص والجديد لها كما تم الإعلان عنها كأحد أهم القنوات الحديثة لعرض محتوى باللغة العربية للمحافظة على عادات وقيم المجتمع العربي وتعمل على عرض محتواها طوال اليوم لذلك أصبحت من أكثر القنوات انتشاراً ومشاهدة بالفترات الأخيرة أما عن تردد القناة فكما يلي:

تردد القناة على عرب سات

الاستقطاب عمودي.

معدل تصحيح الخطأ 3/4.

معادله الترميز 27500.

التردد 11270.

أما عن تردد القناة على نايل سات

الاستقطاب عمودي.

معدل تصحيح الخطأ ٦/٥.

معدل الترميز 27500.

التردد 11470.

خطوات تحميل التردد الجديد لقناة وناسة للأطفال

هناك بعض عن الخطوات الواجب اتباعها لتنزيل التردد الجديد للقناة، اتبع الاتي:

أولاً، اذهب لقائمة الإعدادات خلال الريموت.

ثم قم بتحديد قمر النايل سات.

أضف تردد القناة الجديد.

ادرج كافة البيانات للقناة بالشكل الصحيح.

انقر فوق زر ابحث.

سوف تظهر لك القناة بعد ذلك بكل سهولة.

أبرز ما تقدمه قناة wanasah Tv

تقدم قناة وناسة الكثير من الأغاني المميزة للأطفال والمحببة لدى الكثير من الصغار ومن أبرزها ما يلي:

أغنية يا شرطة حرامي.

أغنية حرامي سرق لولو.

كم تقم بعرض أغنية لولو وماما.

تعرض أيضا لولو الشطورة.

أغنية مين اللي سرق الجزمة.

لولو في نونو.

أغنية لولو وأصوات الحيوانات.

نبذة عن قناة وناسة

تعد قناة وناسة أحد أشهر القنوات الفضائية المجانية العارضة للفيديوهات والموسيقى والبرامج وغيرها ضمن البرامج المتنوعة للأطفال وتدور خلال مركز تلفزيون الشرقي الأوسط وترجع ملكيتها للمطرب السعودي راشد الماجد كما تَبُث القناة كافة برامجها باللغة العربية ومتوفرة بالشارع الأوسط والقرن الافريقي خلال القمر الصناعي وتم إطلاقها لأول مرة في 2007 ميلادي 3 يوليو.