تردد قناه أبوظبي الرياضية لمشاهدة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز 2023

أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية نقل مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز على تردد القنوات المفتوحة لمجموعة أبوظبي الرياضية، التي تعد من أشهر القنوات الرياضية في العالم العربي، حيث توفر تغطية شاملة لجميع المنافسات الرياضية المختلفة على مستوى العالم، وفيما يلي نوضح لكم عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية تردد قناه أبوظبي الرياضية على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناه أبوظبي الرياضية 2023

تُعدّ قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة من اهم القنوات الفضائية التي حصلت على أذاعة مباراة السوبر المصري بين بطل الكأس المصري “الأهلي” وبين وصيف الدوري المصري “بيراميدز” بعد أعتذار الزمالك بطل الدوي من خوض المباراة، لهذا يمكنكم ضبط تردد القناة كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12091.

عمودي: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

القمر الصناعي: الهوت بيرد

التردد: 11747.

عمودي: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي ياه سات A1

التردد: 12054.

أفقي : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/9.

مميزات قناة أبو ظبي الرياضية

تغطي أهم الأحداث الرياضية في العالم العربي.

إذاعة مباريات كرة القدم، كرة السلة، الجولف، الكرة الطائرة، وغيرها.

تتيح قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة إمكانية متابعة الأحداث الرياضية المختلفة بتقنية HD عالية الجودة، مما يضمن تجرِبة مشاهدة مميزة.

يمكن متابعة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات وعلى العديد من الأقمار الصناعية الأخرى المختلفة.

تعتمد القناة على فريق من المحللين والمعلقين الرياضيين المتخصصين الذين يوفرون تحليلاً مميزًا لكل ما يجري في عالم الرياضة.

تقوم قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة باستضافة العديد من الضيوف المختلفين، من الرياضيين والمدربين والإعلاميين والنجوم، من أجل التحليل والمناقشة حول أهم الأحداث الرياضية.

بإمكان المشاهدين العرب متابعة معظم دوريات ومسابقات العالم على قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة، مما يضعها وَسَط القنوات الرياضية الأكثر انتشارًا ومشاهدة في المنطقة العربية.

نذكركم أن قناة أون تايم سبورت من بين القنوات الناقلة لكأس السوبر المصري 2023، إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح تردد قناه أبوظبي الرياضية لمشاهدة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز 2023.