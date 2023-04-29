تردد قناة beIN Sports المفتوحة أفضل القنوات علي الساحة الرياضية

يبحث الكثير من محبين كرة القدم علي قناة بين سبورت المفتوحة، لأنها تعرض مباريات كأس الخليج العربي بشكل مجاني، لذلك تعد من أفضل القنوات علي الساحة الرياضية مقارنة بالقنوات الفضائية الأخرى، لما تعرضه من مباريات متنوعة

مميزات قناة بين سبورت المفتوحة

حازت قنوات beIN Sport علي أعجاب المشاهدين، بالإضافة إلى ذلك شهدت إقبالا كبيرا في الفترات الأخيرة لمتابعة بطولة كأس الخليج، كما تتميز باستوديو تحليلي يضم عدد كبير من النقاد الرياضيين والمحللين قبل بدأ المباريات وبعد انتهائها ، لم تقتصر القناة علي تقديم المباريات العربية، بل تعرض العديد من البرامج التي تعمل علي نقل الأخبار الرياضية للجماهير، بالإضافة إلى عرض الكثير من الرياضات الأخرى مثل كرة السلة والتنس وكرة اليد وغيرها من الألعاب.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة

تردد : 12765، 11054.

الاتجاه : أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد الموجه: .8PSK

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قنوات بي ان سبورت على القمر سهيل سات

التردد: 11566 أو 11547.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: .2/3

القمر الصناعي: سهيل سات.

ضبط قناة بي ان سبورت المفتوحة على الريسيفر

أولا الدخول على قائمة جهاز الرسيفر من خلال الريموت كنترول.

ثم النقر على خيار التركيب.

يعد ذالك قم بالنقر على خيار التثبيت اليدوي.

اختيار القمر الصناعي

ثم يتم تدوين بيانات القناة من التردد والاستقطاب ومعدل الترميز

وأخيرا النقر على خيار بحث ثم النقر على زر حفظ.

كما تتميز القناة بحصولها على حقوق البث المباشر للمباريات العالمية والبطولات المحلية و أبرزها بطولة كأس العالم ودوري أيطال آسيا وأمريكا لكرة القدم، دوري أبطال فرنسا وأوربا للتنس، وايضا بطوله دوري المحترفين لرياضة كرة السلة الأمريكية.