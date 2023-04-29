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تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 الجديد على نايل سات وعرب سات National Geographic

عبد الله محمد

تُعتبر ناشيونال جيوغرافيك – National Geographic، أحد أشهر القنوات العربية التابعة لشبكة قنوات “أبوظبي”، والتي تبث من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لجموع العالم العربي بجودة عالية HD إضافة إلى الجودة العادية SD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 الجديد على نايل سات وعرب سات National Geographic

وتقدم القناة خدماتها على مدار اليوم بدون توقف، وتبث عبر القمر الصناعي الشهير نايل سات وإضافة إلى “عرب سات”. ونوفر في السطور التالية، أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic الجديد 2023.

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تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic الجديد 2023

ما لا تعرفه عن ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

تبث قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي مجاناً، وهي قناة وثائقية إماراتية، دُشنت منذ الأول من يوليو لسنة 2009، وهي من أبرز المشروعات المملوكة لشركة أبوظبي للإعلام، وتقدم برامجها لمختلف دول الوطن العربي بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كانت بداية القناة باللهجة الشامية المحكمة، ثم اتجهت إلى العربية الفصحي، في إطار التوسع ومواكبة التطورات. علاوة على ذلك، تحظى القناة بمتابعة كبيرة في دول الخليج، ولاسيما في الوطن العربي، خاصةً الأردن ومصر وتونس والمغرب وغيرها من البلدان.

ومحتوى القناة فريد من نوعه، ولربما يكون الأول عربياً، حيث تعتمد القناة على الدبلجة، وتقدم محتواها بجودة عالية، سعياً في الوصول إلى رغبات المشاهدين. واشتهرت القناة بفضل برامجها التي تسلط الضوء حول العالم الآخر، وإعطاء صورة متميزة عن الحيوانات وما تحب وعالم المحيطات وغيرها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic الجديد 2023

إليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 الجديد على نايل سات وعرب سات National Geographic كالتالي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic الجديد 2023

– نايل سات(HD) NileSat 7.0°W

  • لحامل: 7 درجة غرب
  • التردد: 12467
  • الاستقطاب: 27500
  • معدل الرمز: أفقي H
  • التصحيح: 2/3

– نايل سات(SD) NileSat 7.0°W

  • الحامل: 7 درجة غرب
  • التردد: 11226
  • الاستقطاب: 27500
  • معدل الرمز: أفقي H
  • التصحيح: 5/6
  • التشفير: مفتوحة

– عرب سات ArabSat 26.0°E

  • الحامل: 26 شرق
  • التردد: 11804
  • الاستقطاب: 27500
  • معدل الرمز: أفقي H
  • التصحيح: 3/4
  • التشفير: مفتوحة

وتردد في الأوان الأخيرة، تردد آخر للقناة بين نشطاء التواصل الاجتماعي، وروجت له عديد قنوات اليوتيوب، وهو (11411).

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 الجديد على نايل سات وعرب سات National Geographic

ويُمكنكم معرفة طريقة ضبط تردد القناة بالتفصيل، من خلال إتباع الخطوات في الفيديو التالي، حتى تتمكنوا من إعداد التردد بكل سهولة، علماً بأن أسم القناة على الرسيفر هو “Nat Geo Abu Dhabi”.

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عبد الله محمد

يهتم بمتابعة المواضيع الرائجة سواء على منصات التواصل أو بخلاف ذلك، معد تقارير لدى "نجوم مصرية"، يعمل في المجال الإخباري منذ 2015 - متخصص (SEO).

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