تردد قناة مكة الفضائية الجديد على النايل سات| بث مباشر من جبل عرفات

بدأ الكثير من المسلمين في جميع إنحاء العالم بالبحث عبر محرك جوجل للتعرف على تردد قناة مكة الفضائية، بعد أن أعلنت القناة أنها سوف تعرض خطبة عرفة عبر القناة مباشرةً، بالإضافة إلى تكبيرا عيد الأضحى 1444هـ ، ويمكن للمسلمين في جميع البلاد بالعالم مشاهدتها بعد ضبط التردد، ولذلك سوف نعرض لكم اليوم تردد قناة مكة الفضائية عبر نيل سات.

قناة مكة الفضائية

تعد قناة مكة من أشهر القنوات الدينية التي تقوم بعرض محتوي ديني، حيث أنها تعرض تلاوة القرآن الكريم بشكل يومي بالإضافة إلى البث المباشر من المسجد الحرام طوال اليوم، بالإضافة إلى البرامج المميزة التي تقدمها القناة وتستقبل أسئلة الجمهور والإجابة عليها بشكل مباشر، حيث أن القناة تعمل على مدار 24 ساعة دون انقطاع.

تردد قناة مكة الفضائية على نايل سات

حتى تتمكن من ضبط تردد قناة مكة 2023 على جهاز الاستقبال يمكنك إتباع هذه الخطوات:

القمر الصناعي التردد معامل الترميز معامل الخطأ الاستقطاب نايل سات 12399 27500 6/5 عمودي

أهم برامج قناة مكة الفضائية

تقدم قناة مكة العديد من البرامج الخاصة بالسنة النبوية وتعليم الدين الإسلامين بالإضافة إلى البرامج التي تكون بث مباشر للرد على أسئلة الجمهور، ومن أبرز هذه البرامج كالتالي:

إعلام الحرم.

من جوار الكعبة.

إنه الله.

هدي وبيانات.

الدعوى أحسن الحديث.

أئمة الكعبة.

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