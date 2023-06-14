يتساءل العديد عن أحدث تردد قناة فوكس موفيز fox movies الجديد 2023 على نايل سات، بالتزامن مع إعلان عرضها المسلسل المعهود “جون ويك” الذي يتكون من 4 حلقات لا تخلو من متعة المشاهدة.

وشهدت الساعات الماضية، ارتفاع ملحوظ حول تردد القناة الجديد المجاني على القمر الصناعي “نايل سات”، والذي ننشره لكم في السطور التالية.

تأسست عام 2007 وتبث من أبوظبي

وما لا يعرفه البعض عن القناة التلفزيونية الشهيرة، فوكس موفيز، أنها تبث من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً من “أبوظبي” مقرها الرسمي، وبثت القناة لأول مرة يوم 8 (فبراير) 2007، وسرعان ما أصبحت من ضمن القنوات المتواجدة على معظم رسيفرات الشرق الأوسط، وتبث عبر نايل سات بصفة مجانية وبجودة عالية HD.

يتم إدارة القناة بشكل مشترك بين مجموعة “روتانا” وشبكة “فوكس” الدولية، وحالياً تصنف على أنها واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى أكشن وإثارة لا مثيل له، واشتهرت بفضل محتواها المتميز، ورصدها لكل ما هو جديد وحصري.

تردد قناة فوكس موفيز fox movies 2023

يُمكن استقبال التردد الجديد لقناة “فوكس موفيز” المُتاح عبر النايل سات، من خلال التردد التالي ( 11678 أو 11679 )، بمعدل ترميز 27500.

يذكر أن، الفيديو التالي، يوضح لكم طريقة استقبال تردد القناة على النايل سات، علماً بأن البعض وجد صعوبة في التعامل مع التردد القديم “11679 “، وفي حال مواجهة أي صعوبات، يُمكن التنقل إلى التردد الآخر المتداول “11678” وفق آخر تحديث لصفحة القناة في ويكيبيديا.

وتقدم قناة فوكس موفيز، محتواها على مدار الـ24 ساعة بدون توقف، وتشغل القناة مكانة خاصة في قلوب المشاهدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت بعض الحسابات على شبكة التواصل الاجتماعي، زعمت بأن القناة لا تبث في بعض الدول مثل الجزائر وتونس والمغرب، ولكن لا تزال هذه المعلومات غير دقيقة.

وتُذاع الحلقة الرابعة والأخيرة من المسلسل الأسطوري “جون ويك”، كما سيتم عرض الموسم التاسع من الفيلم العالمي “السرعة والغضب” عبر القناة في الموعد أدناه.

وتواصل القناة نجاحها وانتشار أسمها في شتى أرجاء العالم العربي، لما تملكه من مقومات تجعلها في المقدمة دائماً، حيث تسلط الضوء حول الأعمال الناجحة تلك التي نالت أهتمام وضجة إعلامية وإيرادات ضخمة.