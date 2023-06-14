جديد تردد قناة المغربية الرياضية على جميع الأقمار الصناعية 2023| وكيفية تنزيلها

يهتم العديد بالتعرف على تردد قناة المغربية الرياضية على جميع الأقمار الصناعية 2023 حيث تقدم القناة العديد من المباريات المحلية والعالمية، وهي قناة مجانية وتقدم الكثير من البرامج الرياضية التي تناقش قضايا الرياضة المغربية والعربية والعالمية، وتقدم محتوى جيد يستفيد عند متابعته جميع المشاهدين.

تردد القناة على النايل سات

جاءت ترددات قناة المغربية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

تردد قناة المغربية في القمر الصناعي نايل سات هو 11157.

معدل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي.

معامل التصحيح 3/4.

ترددها على الأوروبي

تردد قناة المغربية الرياضية على القمر الصناعي هوت بيرد كالتالي:

التردد لقناة المغربية الرياضية هو 108573.

معدل الترميز للقناة هو27500 .

معامل التصويب للخطأ 3/4.

الاستقطاب للقناة عمودي.

تردد قناة المغربية الرياضية على سهيل سات

تردد القناة الفضائية المغربية الرياضية على القمر سهيل سات هو12478 .

الاستقطاب للقناة عمودي.

المعدل للترميز في القناة27500.

معامل التصويب 3/4.

تردد القناة على عرب سات

التردد لقناة المغربية الرياضية على القمر عرب سات هو 12684.

الاستقطاب للقناة أفقي.

معامل التصويب في القناة 3/4.

معدل الترميز في القناة27500.

طريقة تنزيل قناة المغربية الرياضية على جهاز الرسيفر

يمكن تنزيل القناة والاستمتاع بما تقدمه من محتوى مجاني متعدد بين مباريات وبرامج، حيث يتم تنزيلها من خلال الخطوات التالية: