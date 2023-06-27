تردد قناة القرآن الكريم مكة المكرمة لمتابعة التلاوات والصلوات من الحرم المكي مباشر

يمكن للمسلمين حول العالم متابعة الصلوات من مكة المكرمة عبر قناة القرآن الكريم، وهي من أهم القنوات الفضائية التابعة للحكومة السعودية، والتي تبث التراويح والتلاوات بصورة مباشرة على مدار اليوم، وتقوم بعرض جميع الصلوات الخمس وتقدم صورًا حصرية ومميزة للمسجد النبوي والمسجد الحرام، كما تقدم التلاوات القرآنية بصوت عذب من قبل أشهر القراء في الوطن العربي، ويمكن للمسلمين معرفة التردد المناسب لمنطقتهم لمتابعة القناة والاستمتاع بالتلاوات والصلوات المباشرة من مكة المكرمة.

نبذة عن قناة القرآن الكريم

تعرض القناة بث مباشر من مكة المكرمة لجميع الصلوات منذ إنشائها في 1 محرم عام 1431، وتم تأسيسها بأمر من الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وتديرها الآن إدارة سليمان العيدي.

يمكن متابعة القناة على العديد من المنصات، فهي تقدم محتواها بثًا مباشرًا على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب عبر الرابط SaudiQuranTv، وأيضاً يمكن مشاهدتها على حسابها الرسمي على تويتر.

تردد قناة SaudiQuranTv

كما يمكن متابعة القناة على الأقمار الصناعية، وتختلف ترددات البث حسب القمر الصناعي المستخدم:

يمكن مشاهدة القناة على القمر الصناعي عربسات بدر 4، ترددها 12149 بجودة HD، ويوجد تردد آخر 11230 بجودة SD.

كما يمكن مشاهدتها على قمر نايل سات 7 غرب عند ترددها 12284 بجودة HD.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

بالنسبة لإجازة عيد الأضحى في السعودية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم منح إجازة لمدة 4 أيام للقطاعين الخاص وغير الربحي، وبحسب تغريدة الوزارة، ستبدأ الإجازة من يوم الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023م.