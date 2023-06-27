تردد قناة السعودية قرآن كريم على نايل وعرب سات 2023

ازدادت عمليات البحث عبر شبكات الإنترنت عن تردد قناة السعودية للقرآن الكريم على نايل سات، وذلك تزامنًا مع اقتراب بدء أداء الحجاج لمناسك الحج الأكبر والوقوف بعرفة، حتى يستطيع المسلمين من سماع التكبيرات والتهليلات، بالإضافة أيضًا إلى سماع تكبيرات العيد من خلال القناة، ننشر لكم أحدث تردد للقناة لضبطها على الجهاز الخاص بك.

قناة السعودية قرآن الكريم

قناة السعودية قرآن هي قناة سعودية أسسها الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود في في 1 محرم 1431هـ، ويقوم بإدارتها حاليًا “سليمان العيدي” كما أنه رئيس قناة “السنة النبوية”.

هي قناة حكومية تبث مباشر من مكة المكرمة على مدار اليوم، كما أنها تنقل جميع الصلوات الخمية والتلاوات القرآنية من الحرم المكي مباشرةً.

طوال فترة الحج تقوم على البث المباشر من جبل عرفات والعديد من شعائر الحج، تتيح للمشاهدين الاستماع إلى القرآن الكريم بأصوات أشهر القراء من الحرم المكي الشريف.

تكبيرات عيد الأضحى 2023

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

تردد قناة السعودية للقران الكريم على نايل سات

يمكنك ضبط التردد الآن على الريسيفر الخاص بك عبر القمر الصناعي نايل سات وهو كالتالي:

القمر الصناعي التردد معامل الترميز معامل الخطأ الاستقطاب نايل سات 12149 27500 4/3 أفقي

تردد قناة السعودية القران الكريم على العرب سات

كما أعلنت القناة تردد الخاص بها على القمر الصناعي عرب سات وهو كالتالي: