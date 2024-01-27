تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024

هناك الكثير من عمليات البحث حول معرفة تردد قناة الجزائرية الأرضية لكافة محبين كرة القدم، حيث يمكن معرفة تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات خلال الآتي وسيتم بث كافة مباريات كأس الأمم الأفريقية حصرياً عليها.

تردد قناة الجزيرة الأرضية

تردد قناة الجزائرية على النايل سات

أما عن تردد القناة على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي قناة الجزائرية: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

التردد: 11680.

أما عن تردد القناة على استرا

التردد 12577.

معامل الترميز 27500.

القمر الصناعي للقناة استرا.

معدل تصحيح الخطأ 4/3.

معدل الاستقطاب أفقي.

الجودة

أما عن تردد القناة على قمر هوت بيرد

معدل تصحيح الخطأ 3/4.

التردد 12577.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

خطوات ضبط قناة الجزائرية الأرضية

يمكن مشاهدة كافة مباريات كأس الأمم الإفريقية خلال قناة الجزائرية عبر اتباع الخطوات الآتية:

استخدم جهاز التحكم بالضغط على القائمة.

انقر على زر الإعدادات.

ثم إضافة قناة جديدة وإدراج التردد الخاص بها ومعدل الترميز والاستقطاب.

اضغط على خانة إضافة.

عند ضبط القناة يجب اختيار التثبيت اليدوي.

سوف يتم بعد ذلك تحميل القناة، قم بالضغط على حفظ القناة.

قناة الجزائرية الأرضية

قناة الجزائرية من أهم القنوات المتصدرة قوائم البحث حالياً بعد نقلها مجاناً دون تشفير لمباريات المنتخب والبطولة بأكملها بجميع جولاتها مما آثار هذا التطور استفسارات الجميع حول الكرة المصرية وحول تردد القناة الجزائرية الأولى التي تعمل على بث المباريات ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية.