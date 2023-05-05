تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز كأس السوبر وتشكيل الفريقين

نكشف لكم في هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر والتشكيل المتوقع للفريقين، للمباراة التي تقام اليوم الجمعة 5 مايو 2023 على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، يشارك فريق بيراميدز في المباراة بديلا عن نادي الزمالك وذلك بعد انسحاب الفارس الأبيض من المشاركة في المباراة، اعتراضا على قرار اتحاد الكرة بشان عقوبة اللاعب محمود كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري

تعد ابرز القنوات الحاصلة على حقوق بث مباراة السوبر المصري، واهم المعلقين على المباراة كالتالي:

قناة أون تايم سبورت تعليق مدحت شلبي.

تعليق مدحت شلبي. قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة للمعلقين عامر عبد الله وعصام عبده.

جماهير #الأهلي المصري ترسم لوحة جماهيرية جميلة قبل الدخول إلى ملعب محمد بن زايد#كأس_السوبر_المصري #أبوظبي_الرياضية 1 #الاهلي_بيراميدز pic.twitter.com/7rFFzFiNRW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2023

ترددات القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري

1. تردد قناة On Time Sport

القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 الاستقطاب أفقي

انتظروا الاستديو التحليلي من الملعب في مواجهة بيراميدز و الأهلي في كأس السوبر المصري الليلة مع احمد كيوان والكابتن/ احمد حسن .. في تمام 5:00 مساء على قناتي ONTIME SPORTS 1.. وONTIME SPORTS 2

كونوا على الموعد pic.twitter.com/6bpKo1jYtO — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 5, 2023

2. تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

القمر الصناعي عرب سات التردد 11804 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

3. تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة على النايل سات

التردد: 11411.

عمودي: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

🔴حسين الشحات 🆚 رمضان صبحي 🔵 ثنائي مهاري مُبدع 💫⚽️ من سيكون له كلمة الحسم الليلة في السوبر المصري؟#كأس_السوبر_المصري#الاهلي_بيراميدز pic.twitter.com/IFJ6Qgorc7 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2023

4. تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة على الهوت بيرد

التردد: 11747.

الاستقطاب: افقي.

عمودي: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

5. تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة على ياه سات A1

التردد: 12054.

الاستقطاب: افقي.

أفقي : 27500.

معامل تصحيح الخطأ :8/9.

تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة السوبر المصري

من المحتمل أن يستقر المدير الفني للنادي الأهلي “كولر” على التشكيل الآتي:

1- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

2- خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول.

3- خط الوَسْط: أليو ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي – حسين الشحات – بيرسي تاو.

4- خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

تشكيلة بيراميدز المتوقع أمام الأهلي اليوم في السوبر المصري

1- في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

2- في خط الدفاع: محمد الشيبي، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد حمدي.

3- في خط الوَسْط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، عبد الله السعيد.

4- في خط الهجوم: إسلام عيسى ورمضان صبحي وإبراهيم عادل، ونذكركم برابط خسائر الزمالك من عدم المشاركة في السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

تقام مباراة السوبر المصري اليوم بين الأهلي وبيراميدز في التوقيتات التالية:

انتظروا أقوى الاستوديوهات التحليلية لمواجهة بيراميدز و الأهلي في كأس السوبر المصري الليلة مع الكابتن/ سيف زاهر.. والكابتن/ إبراهيم فايق.. في تمام 5:00 مساء على قناتي ONTIME SPORTS 1.. وONTIME SPORTS 2

كونوا على الموعد pic.twitter.com/NlqxAXmy3o — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 5, 2023