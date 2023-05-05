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تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز كأس السوبر وتشكيل الفريقين

عصام إسماعيل

نكشف لكم في هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر والتشكيل المتوقع للفريقين، للمباراة التي تقام اليوم الجمعة 5 مايو 2023 على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، يشارك فريق بيراميدز في المباراة بديلا عن نادي الزمالك وذلك بعد انسحاب الفارس الأبيض من المشاركة في المباراة، اعتراضا على قرار اتحاد الكرة بشان عقوبة اللاعب محمود كهربا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز كأس السوبر وتشكيل الفريقين 1 5/5/2023 - 5:10 م

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري

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تشكيل مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2023 | القنوات الناقلة والمعلقين وآخر استعداد الفريقين

تعد ابرز القنوات الحاصلة على حقوق بث مباراة السوبر المصري، واهم المعلقين على المباراة كالتالي:

  • قناة أون تايم سبورت تعليق مدحت شلبي.
  • قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة للمعلقين عامر عبد الله وعصام عبده.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري

1. تردد قناة On Time Sport

القمر الصناعي نايل سات
التردد 10853
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 3/4
الاستقطاب أفقي

2. تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

القمر الصناعي عرب سات
التردد 11804
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 6/5

3. تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة على النايل سات

  • التردد: 11411.
  • عمودي: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

4. تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة على الهوت بيرد

  • التردد: 11747.
  • الاستقطاب: افقي.
  • عمودي: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

5. تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة على ياه سات A1

  • التردد: 12054.
  • الاستقطاب: افقي.
    أفقي : 27500.
    معامل تصحيح الخطأ :8/9.

تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة السوبر المصري

من المحتمل أن يستقر المدير الفني للنادي الأهلي “كولر” على التشكيل الآتي:

1- حراسة المرمى: محمد الشناوي.
2- خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول.
3- خط الوَسْط: أليو ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي – حسين الشحات – بيرسي تاو.
4- خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

تشكيلة بيراميدز المتوقع أمام الأهلي اليوم في السوبر المصري

1- في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
2- في خط الدفاع: محمد الشيبي، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد حمدي.
3- في خط الوَسْط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، عبد الله السعيد.
4- في خط الهجوم: إسلام عيسى ورمضان صبحي وإبراهيم عادل، ونذكركم برابط خسائر الزمالك من عدم المشاركة في السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

تقام مباراة السوبر المصري اليوم بين الأهلي وبيراميدز في التوقيتات التالية:

  • الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.
  • السادسة ونصف بتوقيت السودان.
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عصام إسماعيل

المهنة: مهندس مهتم جدا بكل برامج تطوير الذات وأعشق البرامج الرياضية بحب القراءة وكتابة المقالات.

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