ترتيب الأهلي والحزم قبل مباراة الجمعة 22 ديسمبر في دوري روشن ورابط حجز تذاكر المباراة

يستعد فريق أهلي جدة السعودي لمواجهة نظيره نادي الحزم في إطار منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة ورابط حجز التذاكر وترتيب الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والحزم

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة.

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ويحتل فريق الحزم المركز الأخير في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الأهلي السعودي في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

وخاض أهلي جدة 17 مباراة في الدور الأول، فاز في 10 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخرج مهزوماً في 3 مواجهات.

بينما تلقى فريق الحزم 9 خسائر، وتعادل في 6 مباريات، ونجح في تحقيق الفوز في مباراتين فقط.

حجز تذاكر المباراة

يتم حجز تذاكر مباراة الحزم والأهلي من خلال موقع الحجز المخصص لنادي الحزم وهو موقع إيفنتو.

وللحجز توجه للموقع واضغط على “احجز تذكرتك”.

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وفي الخطوة التالية قم باختيار عدد التذاكر التي تريدها.

وأخيراً قم بتفعيل حجز التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.