أسعار تذاكر مسرحية على وضع الطيران على مسرح محمد العلي.. وموعد العرض من 25 مايو إلى هذا التاريخ

أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن العديد من الفعاليات المختلفة ومن ضمنها مسرحية على وضع الطيران والتي تضم مجموعة من الفنانين ومنهم محمد سلام وغيره، حيث تسعى لتقديم حفلات غنائية مختلفة لفنانين الوطن العربي المشهورين وكان من ضمنهم كاظم الساهر، واليسا، والفنان أدم وغيرهم، ولكن حددت موعد المسرحية وطرحت التذاكر للراغبين في حضورها للاستمتاع بأجوائها.

هيئة الترفية السعودية

تسعى هيئة الترفيه لإدخال السرور والسعادة في نفوس كافة المواطنين والمقيمين وأيضًا الوافدين إليها من كل مكان، حيث طرحت تذاكر مسرحية على وضع الطيران والتي تضم باقة مُميزة من النجوم حيث تبدأ من الساعة 9 مساءً وحتى 12 صباحًا على مسرح محمد العلي، ولكي تتمكن من حجز تذكرتك لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى هذا الرابط enjoy.sa.

اختر خانة شراء التذاكر ثم وافق على الشروط والأحكام.

قم باختيار الفئة المناسبة لك من الأسعار المُتاحة أمامك.

انقر على احجز تذكرتك.

أسعار التذاكر

تختلف الأسعار وفقًا للفئات المطروحة وجاءت على النحو التالي:

الشروط والأحكام

هناك العديد من الشروط والأحكام التي يجب اتباعها لكي تتمكن من حضور المسرحية وهي:

لذا بادر في حجز تذكرتك الآن قبل انتهاء العدد المُتاح لحضور هذه المسرحية.