رابط حجز تذاكر ليلة من الزمن الجميل في جدة على مسرح بنش مارك

طرحت هيئة الترفيه السعودية اليوم الموافق 5 سبتمبر لعام 2023 التذاكر الخاصة بليلة من الزمن الجميل مما دفع الكثيرين للبحث حول الأسعار الخاصة بها وأيضًا الرابط المُخصص لحجزها بالإضافة إلى الشروط والأحكام وكل هذا سنتطرق إليه بالتفصيل، حيث تسعى الهيئة لإدخال البهجة والسرور في نفوس المواطنين والمقيمين والوافدين أيضًا.

تذاكر ليلة من الزمن الجميل

هيئة الترفيه السعودية

أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن التذاكر الخاصة بليلة من الزمن الجميل لكلاً من عفاف راضي، وميادة الحناوي، ومحمد ثروت وسيبدأ الحفل في تمام الساعة 9 مساءً وحتى 12 صباحًا على مسرح بنش مارك بجدة يوم 14 سبتمبر ولكي تتمكن من حجز التذاكر لابد من اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى هذا الرابط enjoy.sa.

اختر خانة احجز الآن وسيتم نقلك لهذه الصفحة وهي ticketingboxoffice.com.

بعد ذلك اختر التذاكر التي تناسبك على حسب عدد الأفراد.

أسعار التذاكر

حددت هيئة الترفيه أسعار التذاكر الخاصة بليلة من الزمن الجميل وجاءت على النحو التالي:

الشروط والأحكام

تم تحديد الشروط الخاصة بالحفلة وهي:

لذا بادر بحجز مكانك قبل انتهاء التذاكر.