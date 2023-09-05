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رابط حجز تذاكر ليلة من الزمن الجميل في جدة على مسرح بنش مارك

نجوى جابر

طرحت هيئة الترفيه السعودية اليوم الموافق 5 سبتمبر لعام 2023 التذاكر الخاصة بليلة من الزمن الجميل مما دفع الكثيرين للبحث حول الأسعار الخاصة بها وأيضًا الرابط المُخصص لحجزها بالإضافة إلى الشروط والأحكام وكل هذا سنتطرق إليه بالتفصيل، حيث تسعى الهيئة لإدخال البهجة والسرور في نفوس المواطنين والمقيمين والوافدين أيضًا.

تذاكر ليلة من الزمن الجميل

تذاكر ليلة من الزمن الجميل

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بمشاركة عفاف راضي وميادة الحناوي ومحمد ثروت.. موعد ورابط حجز تذاكر حفل “ليلة من الزمن الجميل” على مسرح بنش…

هيئة الترفيه السعودية

أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن التذاكر الخاصة بليلة من الزمن الجميل لكلاً من عفاف راضي، وميادة الحناوي، ومحمد ثروت وسيبدأ الحفل في تمام الساعة 9 مساءً وحتى 12 صباحًا على مسرح بنش مارك بجدة يوم 14 سبتمبر ولكي تتمكن من حجز التذاكر لابد من اتباع الآتي:

  • قم بالذهاب إلى هذا الرابط enjoy.sa.
  • اختر خانة احجز الآن وسيتم نقلك لهذه الصفحة وهي ticketingboxoffice.com.
  • بعد ذلك اختر التذاكر التي تناسبك على حسب عدد الأفراد.

- صورة 1 - رابط حجز تذاكر ليلة من الزمن الجميل في جدة على مسرح بنش مارك

أسعار التذاكر

حددت هيئة الترفيه أسعار التذاكر الخاصة بليلة من الزمن الجميل وجاءت على النحو التالي:

- صورة 2 - رابط حجز تذاكر ليلة من الزمن الجميل في جدة على مسرح بنش مارك

- صورة 3 - رابط حجز تذاكر ليلة من الزمن الجميل في جدة على مسرح بنش مارك

- صورة 4 - رابط حجز تذاكر ليلة من الزمن الجميل في جدة على مسرح بنش مارك

الشروط والأحكام

تم تحديد الشروط الخاصة بالحفلة وهي:

- صورة 5 - رابط حجز تذاكر ليلة من الزمن الجميل في جدة على مسرح بنش مارك

لذا بادر بحجز مكانك قبل انتهاء التذاكر.

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نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

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