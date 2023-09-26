رابط حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 بعد طرحها fifaclubwc2023.com

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طرح تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية للعام 2023، وهناك حالة إقبال كبيرة للغاية وخاصة من جماهير الاتحاد السعودي والأهلي المصري لشراء هذه التذاكر، وننشر لكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال بالأسفل رابط طرح التذاكر وكذلك الأسعار الرسمية المعلنة للتذاكر، فتابعوا معنا كما عودناكم في موقعكم نجوم مصرية.

تذاكر كأس العالم للأندية، المصدر: الاتحاد السعودي لكرة القدم على X

🏳️7 أندية ⚽️ 7 مباريات 🎟️ ملعبان 🏟️ 11 يومًا مدينة جدّة تستعد للترحيب بأفضل أندية العالم في نسخة استثنائية من بطولة #كأس_العالم_للأندية FIFA!​ احجزوا التذاكر الآن: https://t.co/eBfSISLYE8#هلا_بالأبطال pic.twitter.com/CBkUugi8Z6 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 26, 2023

أسعار تذاكر البطولة

وقد تم الكشف عن أسعار تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تم تحديد المملكة العربية السعودية لاستضافتها في نسختها لهذا العام، والتي ستشارك بها 7 من كبار الأندية على مستوى العالم.

وتم الكشف عن الأسعار الخاصة بالتذاكر الخاصة بالحضور، ومن المقرر أنه لن يتم تقسيم الملاعب على الجماهير أي أنها ستكون مفتوحة، وهذا ما جعل هناك حالة تنافسية شديدة وخاصة بين جماهير العميد الاتحاد السعودي وجماهير نادي القرن الإفريقي الأهلي المصري في المملكة.

والأسعار هي:

الدرجة الأولى: 100 ريال.

الثانية: بسعر 75 ريال سعودي.

الثالثة: بسعر 40 ريال.

موعد البطولة

ومن المقرر أن تقام البطولة في شهر ديسمبر المقبل على نهاية العام 2023 بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 7 أندية من أبطال القارات في العالم إلى جوار بطل الدوري السعودي نادي الاتحاد، وهذا لمدة 11 يوما، في الفترة الموضحة التالية:

بداية من الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 ميلادي.

وذلك حتى يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023.

رابط تذاكر كأس العالم للأندية 2023

وقد كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن رابط مبيعات التذاكر لبطولة كأس العالم للأندية، وهذا من خلال موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ويمكنكم الحجز من خلال الرابط التالي:

انطلاق مبيعات التذاكر لبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™ 🇸🇦🙌 🔗- https://t.co/eBfSISLYE8#هلا_بالأبطال pic.twitter.com/aspVBXfvfb — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 26, 2023

يتم الدخول إلى رابط الحجز fifaclubwc2023.com الرسمي.

الرسمي. ثم يتم الانتظار في طابور التذاكر الإلكتروني.

بعد أن يأتي دورك، يتم تحويلك إلى الموقع لشراء التذاكر.

ثم بعدها يتم اختيار المباراة التي ترغب في حضورها “المباراة الثانية ستكون بين الفائز من أوكلاند والاتحاد ضد الأهلي المصري”.

بعد أن يتم تحديد التذاكر، سوف يتم استكمال عملية الشراء بالفيزا.

وبالطبع الإقبال الكبير على التذاكر يأتي من قبل مشجعي الأندية العربية المشاركة في البطولة، وخاصة الأهلي المصري والاتحاد، حيث يحتمل وبنسبة كبيرة أن يتواجه الأهلي ضد الاتحاد على ملعب الجوهرة.