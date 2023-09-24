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رابط وطريقة حجز تذاكر مباراة الاتحاد والخلود كأس الملك 26/09/2023 Easy Ticket

خالد الشهري

أعلن نادي الخلود السعودي عن طرح تذاكر مباراة الاتحاد والخلود في كأس خادم الحرمين الشريفين في الدور الـ 32، وتم الكشف عن أسعار المواجهة والتي ننشرها معكم في الأسفل، وقد أعلن نادي الخلود كذلك عن كود خصم للتذاكر يمكنكم من الحصول عليها بسعر أرخص، وننشر لكم في الأسفل رابط الحجز الإلكتروني والأسعار، وكذلك كود الخصم المعلن، وهذا إلى جوار التفاصيل الخاصة بهذه المباراة، فتابعوا معنا في المقال.

تذاكر الاتحاد والخلود

تذاكر الاتحاد والخلود، المصدر: حساب الخلود على X

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أسعار تذاكر المواجهة

ونتابع معكم أعزائنا المتابعين أسعار تذاكر الحضور لهذه المواجهة، والتي من المقرر أن تقام على ملعب نادي الحزم في مدينة الرس السعودية، وجاءت الأسعار عالية نوعا ما، وهذا كما هو موضح في الجدول:

- صورة 1 - رابط وطريقة حجز تذاكر مباراة الاتحاد والخلود كأس الملك 26/09/2023 Easy Ticket
أسعار تذاكر الاتحاد والخلود، المصدر: إيزي تيكت
الفئة السعر
منصة نادي الخلود 1,500.00SAR
منصة نادي الاتحاد 1,500.00SAR
موحدة نادي الخلود 150.00SAR
موحدة نادي الاتحاد 150.00SAR

كود خصم التذاكر

وكما تابعتم فإن الأسعار عالية نسبيا، وهذا مقارنة بأسعار التذاكر بشكل عام في دوري روشن، ولهذا أعلن نادي الخلود عن كود خصم بمناسبة اليوم الوطني، وهذا ليكون السعر في المنصة الموحدة 93 ريال بدلا من 150 ريال، و1002 بدلا من 1500 ريال لمستخدمي الكود، وهو:

  • كود الخصم: KSA93.

رابط تذاكر الاتحاد والخلود

ونبدأ معكم في التعرف على رابط وخطوات حجز تذاكر المباراة إلكترونيا، وهذا من خلال منصة إيزي تيكت، التي تم طرح العديد من تذاكر مباريات كأس الملك في هذه الجولة خلالها، وللحجز تابع:

- صورة 2 - رابط وطريقة حجز تذاكر مباراة الاتحاد والخلود كأس الملك 26/09/2023 Easy Ticket
طريقة حجز تذاكر الاتحاد والخلود، المصدر: إيزي تيكت

- صورة 3 - رابط وطريقة حجز تذاكر مباراة الاتحاد والخلود كأس الملك 26/09/2023 Easy Ticket

- صورة 4 - رابط وطريقة حجز تذاكر مباراة الاتحاد والخلود كأس الملك 26/09/2023 Easy Ticket
طريقة حجز تذاكر الاتحاد والخلود، المصدر: إيزي تيكت
  • ادخل إلى رابط حجز تذاكر المباراة عبر إيزي تيكت الرسمي.
  • ثم تجد فئات التذاكر، يتم اختيار الفئة وعدد المقاعد.
  • ثم بعدها اضغط على زر next.
  • يطلب منك إدخال رقم الجوال لاستكمال العملية.
  • ثم بعدها يتم استخدام كود الخصم في المدة المعلنة في التغريدة.
  • ويتم اختيار طريقة الدفع لاستكمال عملية الحجز بنجاح.

تفاصيل المواجهة

وبالنسبة إلى التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة من حيث الموعد والملعب، فهي:

المباراة الاتحاد السعودي ضد الخلود
بطولة دور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين
اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023
الساعة 9:00 مساء بتوقيت المملكة
الملعب ملعب نادي الحزم في مدينة الرس
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خالد الشهري

أدرس البرمجة في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، خبرة سنتين في مجال الكتابة، وأهتم بمساعدة الأشخاص خاصة في الخدمات الإلكترونية سواء الحكومية وغير حكومية.

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