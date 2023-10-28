تخفيض مخالفات المرور بإمارة رأس الخيمة 2023

تعتبر مخالفات المرور من الأمور الأكثر شيوعاً التي يتعرض لها الكثير من المواطنون أو المقيمون في دولة الإمارات، وغالباً ما يتم فرض غرامات باهظة على هذه المخالفات مما يسبب عبئاً مالياً على المخالفين، توفر شرطة إمارة رأس الخيمة خدمة تخفيض المخالفات المرورية على المواطنين تبعاً لضوابط معينة.

الصورة من موقع موصول

خدمة تخفيض المخالفات

توفر الشرطة للسائقين خدمة تخفيض المخالفات في رأس الخيمة وذلك بنسب معينة، كما يتم تقديم طلب التخفيض بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لشرطة رأس الخيمة مع إسناد صورة المخالفة بالإضافة إلى بيانات السائق، وتتراوح نسب التخفيض ما بين 25% إلى 50% وذلك بحسب نوع المخالفة.

طريقة تخفيض المخالفات

قامت شرطة رأس الخيمة بالإعلان عن تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 30% لمدة أسبوع، ويضم التخفيض مخالفات حجز المركبات مخالفات الرادار، وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية على السائقين وحثهم على سداد المخالفات و تجنبها فيما بعد، بإمكانك تخفيض المخالفات من خلال المنصة الإلكترونية لشرطة رأس الخيمة عبر خدمة دفع المخالفات المرورية و الاستعلام، تابع للتعرف على طريقة تنفيد هده الخدمة: