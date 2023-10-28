تخفيض مخالفات المرور بإمارة رأس الخيمة 2023
تعتبر مخالفات المرور من الأمور الأكثر شيوعاً التي يتعرض لها الكثير من المواطنون أو المقيمون في دولة الإمارات، وغالباً ما يتم فرض غرامات باهظة على هذه المخالفات مما يسبب عبئاً مالياً على المخالفين، توفر شرطة إمارة رأس الخيمة خدمة تخفيض المخالفات المرورية على المواطنين تبعاً لضوابط معينة.
خدمة تخفيض المخالفات
توفر الشرطة للسائقين خدمة تخفيض المخالفات في رأس الخيمة وذلك بنسب معينة، كما يتم تقديم طلب التخفيض بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لشرطة رأس الخيمة مع إسناد صورة المخالفة بالإضافة إلى بيانات السائق، وتتراوح نسب التخفيض ما بين 25% إلى 50% وذلك بحسب نوع المخالفة.
طريقة تخفيض المخالفات
قامت شرطة رأس الخيمة بالإعلان عن تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 30% لمدة أسبوع، ويضم التخفيض مخالفات حجز المركبات مخالفات الرادار، وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية على السائقين وحثهم على سداد المخالفات و تجنبها فيما بعد، بإمكانك تخفيض المخالفات من خلال المنصة الإلكترونية لشرطة رأس الخيمة عبر خدمة دفع المخالفات المرورية و الاستعلام، تابع للتعرف على طريقة تنفيد هده الخدمة:
- أولاً قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لشرطة رأس الخيمة.
- قم باختيار خدمة دفع المخالفات المرورية من الصفحة الرئيسية.
- بعد ذلك قم بالاطلاع على بيانات الخدمة واضغط على أيقونة إبداء الخدمة.
- قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط على تسجيل الدخول.
- قم باختيار طريقة الاستعلام عن المخالفة المرورية.
- قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة.
- ضع علامة على أنا لست برنامج روبوت.
- ثم اضغط على أيقونة استعلام.
- ستظهر لك كافة المخالفات إن وجدت.
- قم باختيار المخالفة التي تريد القيام بسدادها واضغط على أيقونة التالي.
- اطلع على كافة بيانات المخالفة وقيمتها.
- في النهاية قم بإدخال بيانات البطاقة الائتمانية، ثم أكد الدفع.