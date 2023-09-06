تخفيضات وعروض جديدة على شركات الطيران أديل بمناسبة اليوم الوطني 93

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني بالمملكة العربية السُّعُودية كثيرة متعددة، وأبرزها قيام الشركات بتقديم عروض وتخفيضات على منتجاتها المختلفة كشكل من المشاركة الفعالة بهذه المناسبة التي تحل علينا يوم 23 سبتمبر من كل عام، ولهذا نجد جوا من المنافسة بين الشركات لتقديم أفضل ما لديها، وتأتي شركة طيران أديل في مقدمة تلك الشركات التي تساهم بدور رائع في تقديم الخِدْمَات المتميزة لعملائها.

المصدر موقع موجز مصر بتصرف من الكاتب/ ايمن اسماعيل موقع نجوم مصرية

سافر جميع الوجهات الداخلية والدولية

قدمت شركة أديل للطيران عروض مناسبة لجميع المواطنين بالمملكة بمناسبة اليوم الوطني 93 كالتالي:

سافر جميع الوجهات الداخلية والدولية بسعر يبدأ 149 ريال سعودي. فترة الشراء من 4 سبتمبر وحتى 6 سبتمبر 2023. فترة السفر من 8 سبتمبر الى 31 أكتوبر 2023. تم استثناء الفترة من 20 سبتمبر الى 25 سبتمبر. اليوم هو أخر فرصة في فترة الشراء لذا لا تتردد.

الرِّحْلات السهلة والسريعة والمخفضة مع طيران أديل

الرِّحْلات الجوية الى جدة والدمام أسعار تبدأ 149 ريال سعودي.

رِحْلات الطيران الى الرياض أسعار تبدأ 149 ريال سعودي.

إذا كنت ترغب في رحلة الى القاهرة أسعار تبدأ 199 ريال سعودي.

رحلة إسطنبول أسعار تبدأ من 239 ريال سعودي.

الى عمال الرحلة بالأسعار التي تبدأ من 199 ريال سعودي.

اذا كانت وجهتك دبي فالأسعار تبدأ من 149 ريال سعودي.

خطوات حجز طيران أديل

يعتبر طيران أديل من أرخص الطيران في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم العديد من العروض والتخفيضات وخصوصا في أيام المناسبات والاعياد واليوم الوطني، ويمكن الحجز بالخطوات السهلة التالية:

ادخل علي جوجل واكتب طيران أديل flyadeal.

من الصفحة الرئيسية اختر على سبيل المثال (القاهرة) إلى مثلًا (الرياض).

حدد تاريخ المغادرة.

حدد عدد المسافرين البالغين والأطفال.

اضغط استمرار.

سيظهر أمامك الرِّحْلات المتوافرة في التاريخ الذي أدخلته.

عندما تختار الرحلة سيظهر أمامك ثلاث فئات للتذكرة، اختر من الأسعار ما يناسبك.

يكون بذلك قد انتهيت من إجراءات رحلة الذَّهاب.

نقوم بعد ذلك باستكمال رحلة العودة.

سيظهر أمامك الرِّحْلات المتاحة حسب التاريخ الذي حدته لرحلة العودة.

اختر ما يناسبك حسب الوقت والسعر.

بعد ذلك يظهر أمامك تفاصيل رحلتي الذَّهاب والعودة راجع واضغط استمرار.

يظهر أمامك إجمالي رحلتي الذَّهاب والعودة.

ادخل البيانات الشخصية للمسافر بكل دقة.

اكتب الاسم وتاريخ الميلاد رقم جواز السفر وتاريخ الانتهاء، اكتب بيانات الاتصال الخاصة بك.

ستنتقل بعد ذلك لصفحة الدفع.

سيظهر أمامك عدد من وسائل الدفع(بطاقة مدي – البطاقة الائتمانية- قسيمة شراء- رصيد في طيران اديل).

اختر الطريقة المناسبة لك في عملية الدفع.

لمزيد من العروض بمناسبة اليوم الوطني ادخل رابط شركات الطيران السعودي

تم تأكيد الحجز.

وفي الختام قدمنا في هذا المقال تخفيضات وعروض شركة طيران أديل بمناسبة اليوم الوطني 93 وكيفية الحجز بالخطوات والصور في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم.