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تخفيضات وعروض جديدة على شركات الطيران أديل بمناسبة اليوم الوطني 93

أيمن إسماعيل

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني بالمملكة العربية السُّعُودية كثيرة متعددة، وأبرزها قيام الشركات بتقديم عروض وتخفيضات على منتجاتها المختلفة كشكل من المشاركة الفعالة بهذه المناسبة التي تحل علينا يوم 23 سبتمبر من كل عام، ولهذا نجد جوا من المنافسة بين الشركات لتقديم أفضل ما لديها، وتأتي شركة طيران أديل في مقدمة تلك الشركات التي تساهم بدور رائع في تقديم الخِدْمَات المتميزة لعملائها.

- صورة 7 - تخفيضات وعروض جديدة على شركات الطيران أديل بمناسبة اليوم الوطني 93

المصدر موقع موجز مصر بتصرف من الكاتب/ ايمن اسماعيل موقع نجوم مصرية

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سافر جميع الوجهات الداخلية والدولية

قدمت شركة أديل للطيران عروض مناسبة لجميع المواطنين بالمملكة بمناسبة اليوم الوطني 93 كالتالي:

  1. سافر جميع الوجهات الداخلية والدولية بسعر يبدأ 149 ريال سعودي.
  2. فترة الشراء من 4 سبتمبر وحتى 6 سبتمبر 2023.
  3. فترة السفر من 8 سبتمبر الى 31 أكتوبر 2023.
  4. تم استثناء الفترة من 20 سبتمبر الى 25 سبتمبر.
  5. اليوم هو أخر فرصة في فترة الشراء لذا لا تتردد.
بمناسبة اليوم الوطني 93
تخفيضات وعروض شركة طيران أديل بمناسبة اليوم الوطني 93

الرِّحْلات السهلة والسريعة والمخفضة مع طيران أديل

  • الرِّحْلات الجوية الى جدة والدمام أسعار تبدأ 149 ريال سعودي.
بمناسبة اليوم الوطني 93
تخفيضات وعروض شركة طيران أديل بمناسبة اليوم الوطني 93
  • رِحْلات الطيران الى الرياض أسعار تبدأ 149 ريال سعودي.
  • إذا كنت ترغب في رحلة الى القاهرة أسعار تبدأ 199 ريال سعودي.
بمناسبة اليوم الوطني 93
تخفيضات وعروض شركة طيران أديل بمناسبة اليوم الوطني 93
  • رحلة إسطنبول أسعار تبدأ من 239 ريال سعودي.
بمناسبة اليوم الوطني 93
تخفيضات وعروض شركة طيران أديل بمناسبة اليوم الوطني 93
  • الى عمال الرحلة بالأسعار التي تبدأ من 199 ريال سعودي.
اليوم الوطني 93
تخفيضات وعروض شركة طيران أديل بمناسبة اليوم الوطني 93
  • اذا كانت وجهتك دبي فالأسعار تبدأ من 149 ريال سعودي.
اليوم الوطني 93
تخفيضات وعروض شركة طيران أديل بمناسبة اليوم الوطني 93

خطوات حجز طيران أديل

يعتبر طيران أديل من أرخص الطيران في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم العديد من العروض والتخفيضات وخصوصا في أيام المناسبات والاعياد واليوم الوطني، ويمكن الحجز بالخطوات السهلة التالية:

- صورة 1 - تخفيضات وعروض جديدة على شركات الطيران أديل بمناسبة اليوم الوطني 93

  • ادخل علي جوجل واكتب طيران أديل flyadeal.
  • من الصفحة الرئيسية اختر على سبيل المثال (القاهرة) إلى مثلًا (الرياض).
  • حدد تاريخ المغادرة.
  • حدد عدد المسافرين البالغين والأطفال.
  • اضغط استمرار.
  • سيظهر أمامك الرِّحْلات المتوافرة في التاريخ الذي أدخلته.

- صورة 2 - تخفيضات وعروض جديدة على شركات الطيران أديل بمناسبة اليوم الوطني 93

  • عندما تختار الرحلة سيظهر أمامك ثلاث فئات للتذكرة، اختر من الأسعار ما يناسبك.

- صورة 3 - تخفيضات وعروض جديدة على شركات الطيران أديل بمناسبة اليوم الوطني 93

  • يكون بذلك قد انتهيت من إجراءات رحلة الذَّهاب.
  • نقوم بعد ذلك باستكمال رحلة العودة.
  • سيظهر أمامك الرِّحْلات المتاحة حسب التاريخ الذي حدته لرحلة العودة.
  • اختر ما يناسبك حسب الوقت والسعر.

- صورة 4 - تخفيضات وعروض جديدة على شركات الطيران أديل بمناسبة اليوم الوطني 93

  • بعد ذلك يظهر أمامك تفاصيل رحلتي الذَّهاب والعودة راجع واضغط استمرار.
  • يظهر أمامك إجمالي رحلتي الذَّهاب والعودة.
  • ادخل البيانات الشخصية للمسافر بكل دقة.
  • اكتب الاسم وتاريخ الميلاد رقم جواز السفر وتاريخ الانتهاء، اكتب بيانات الاتصال الخاصة بك.

- صورة 5 - تخفيضات وعروض جديدة على شركات الطيران أديل بمناسبة اليوم الوطني 93

  • ستنتقل بعد ذلك لصفحة الدفع.
  • سيظهر أمامك عدد من وسائل الدفع(بطاقة مدي – البطاقة الائتمانية- قسيمة شراء- رصيد في طيران اديل).
  • اختر الطريقة المناسبة لك في عملية الدفع.
  • لمزيد من العروض بمناسبة اليوم الوطني ادخل رابط شركات الطيران السعودي

- صورة 6 - تخفيضات وعروض جديدة على شركات الطيران أديل بمناسبة اليوم الوطني 93

  • تم تأكيد الحجز.

وفي الختام قدمنا في هذا المقال تخفيضات وعروض شركة طيران أديل بمناسبة اليوم الوطني 93 وكيفية الحجز بالخطوات والصور في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم.

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أيمن إسماعيل

محاسب، حاصل على دراسات عليا في إدارة الأعمال، حاصل على دبلومه فن الاتصال وأساليب الذاكرة من المعهد الكندي.
اعشق القراءة وكتابة البحث العلمي.

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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    مقال أكثر من رائع

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