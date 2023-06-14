تخفيضات من متجر نون بمناسبة عيد الأضحى 2023

يُعدّ متجر نون من أكبر المتاجر الإلكترونية بالعالم العربي كله، وقد تمكنا المتجر من الحصول على شعبية كبيرة منذ انطلاقه، كما يهتم المتجر بتقديم العديد من التخفيضات لكافة عملائه بمختلف المناسبات، وسنبين فيمًا يلي تخفيضات متجر نون بالمملكة العربية السُّعُودية.

مدة عرض نون بمناسبة عيد الأضحى 2023

يوفر متجر نون السُّعُودية تخفيضات على العديد من المنتجات الموجودة به بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2023 م، وقد بدأت بالفعل هذه التخفيضات منذ يوم 7 من شهر يونيو الحالي، وستستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر.

عروض نون على منتجات المنزل 2023م

يقدم نون عروض عديدة على منتجات المنزل، ومن بين هذه العروض ما يلي :

احصل على مقلاة كهربائية 1500 وات بخصم يبلغ 45%.

يمكنك الاستفادة بخصم 10% على طقم بيركس مكون من 12 قطعة.

شروط تخفيضات متجر نون بمناسبة عيد الأضحى

هناك مجموعة من الشروط للحصول على تخفيضات من متجر نون السُّعُودية، وتتمثل هذه الشروط فيمًا يلي :

لا يتمكن العميل من إرجاع أو استبدال الفئة الترويجية عقب شرائها.

ألا يقل سعر المشتريات عن 200 ريال سعودي.

لا يمكن الجمع بين أكثر من عرض ترويجي.

كود خَصْم متجر نون بمناسبة عيد الأضحى

يقدم متجر نون العديد من التخفيضات على المنتجات المتباينة، حيث يمنح خَصْم يقدر ب15% على الهواتف، كما يوفر المتجر عرض التوصيل المجاني للمنازل، ويعطي هذا الكود FB47خَصْم على جميع المنتجات بنسبة 10%.