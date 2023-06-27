تحرير الفيديوهات عبر استخدام فيفا فيديو خطوة بخطوة

برامج وتطبيقات التحرير سواء تحرير الصور أو مونتاج الفيديوهات أصبحت من الأدوات الضرورية بالنسبة لجميع المستخدمين، حيث يرغب الجميع في تحرير الصور الشخصية ومونتاج الفيديوهات بشكل احترافي من أجل مشاركة هذه الأعمال على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك وتيك توك وانستجرام وتويتر وغير ذلك، وهناك الكثير من الناس الذين يستخدمون هذه التطبيقات والبرامج في أداء الأعمال الخاصة بهم سواء للترويج عن المنتجات الخاصة بهم عبر عمل في فيديوهات احترافية تليق بالمنتجات، أو الترويج للمنتجات الخاصة بالشركات التي يعملون بها، وفي كل الأحوال هذه البرامج والتطبيقات لا يمكن الاستغناء عنها في زمننا الحالي.

يوجد العديد من تطبيقات مونتاج الفيديوهات التي يستخدمها الناس على هواتفهم المحمولة وحتى على أجهزة سطح المكتب، ولكن أي مستخدم يرغب في تطبيق مجاني يمكنه مميزات رائعة وجبارة يمكن الاستفادة منها في إنشاء محتوى فريد من نوعه ويكون ملائم في نفس الوقت من أجل مشاركته مع المتابعين أو الأصدقاء والأقارب على منصات التواصل الاجتماعي، وإذا كنت ترغب في برنامج يحتوي على هذه المواصفات والكثير من المميزات الأخرى فيمكنك استخدام تطبيق فيفا فيديو على هاتفك المحمول، سواء كان هاتفك يعمل بنظام تشغيل الأندرويد أو كان هاتفك يعمل بنظام تشغيل الـ IOS.

تطبيق فيفا فيديو

حسناً من منا لا يعرف برنامج فيفا فيديو برنامج تحرير الفيديوهات الشهير الذي يستخدمه جميع الناس في جميع أنحاء العالم، حيث يحظى البرنامج بشعبية كبيرة جداً بين المستخدمين ويمكن الاعتماد عليه بشكل كامل إذا كنت ترغب في إنشاء محتوى مرئي احترافي أي فيديوهات احترافية حتى إذا كنت مبتدئ في هذا المجال، فيمكنك استخدام البرنامج بكل سهولة على هاتفك المحمول، والدليل على ذلك أن جميع الخيارات الموجودة في البرنامج والخاصة بتحرير الفيديوهات سهلة وبسيطة للغاية ويمكن فهمها والتعامل معها أيضا بكل سهولة، حيث أن فكرة البرنامج بكل بساطة تتمثل في تحرير الفيديوهات الخاصة بك وفي كيفية القيام بذلك عبر الوصول للكثير من أدوات وخيارات التحرير التي تعتبر متوفرة بشكل مجاني داخل البرنامج.

تطبيق فيفا فيديو يساعدك على إنشاء محتوى فريد من نوعه بحيث يمكنك مشاركة الفيديوهات التي تقوم بتحريرها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد التأكد تماماً من أن الفيديوهات أصبحت احترافية ورائعة للغاية، عبر معاينة الفيديوهات أولاً قبل أن تقوم بتحميلها على هاتفك أو مشاركتها مع أصدقائك، مع العلم فقط أن هناك أكثر من 600 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم يستخدمون برنامج فيفا فيديو على هواتفهم المحمولة ويقومون بتحرير الفيديوهات عبر هذا البرنامج، وفي الواقع معظم صناع المحتوى يعتمدون على هذا البرنامج من أجل إخراج أعمال فنية رائعة ومشاركتها بعد ذلك مع جماهيرهم.

يحتوي فيفا فيديو على الكثير من المميزات التي تجعله مختلفاً عن باقي البرامج الأخرى الخاصة بتحرير الفيديوهات، فضلاً عن أن البرنامج مجاني تماماً ويمكنك تحرير الفيديوهات والوصول إلى جميع الخيارات والأدوات بشكل مجاني بدون أي رسوم أو مصاريف.

مميزات فيفا فيديو

يمكنك تحرير الفيديوهات بشكل احترافي جداً ومشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي الشائعة التي يعرضها لك التطبيق بعد الانتهاء من أعمالك الفنية.

فيفا فيديو متوفر على متجر جوجل بلاي لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل الاندرويد، وعلى متجر آب ستور لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل IOS.

التطبيق خفيف الوزن ومناسب مع الهواتف المحمولة.

يعمل التطبيق مع جميع إصدارات التشغيل القديمة والجديدة من الأندرويد والآيفون.

يمكنك إضافة الموسيقى والمؤثرات الصوتية على الفيديوهات الخاصة بك.

يمكنك حفظ الفيديوهات على هاتفك أو مشاركتها بحسب رغبتك، كما يمكنك معاينة الفيديوهات بعد كل تغيير تقوم بإجرائه.

يحتوي البرنامج على الكثير من المؤثرات البصرية والكثير من الفلاتر التي يمكنك الوصول إليها وتطبيقها في الفيديوهات بشكل مجاني تماماً.

يحتوي البرنامج على الكثير من أدوات التحرير المختلفة مثل قص اللقطات من الفيديوهات أو تدويرها والتحكم في درجات السطوع والتباين وكذلك درجات الألوان في الفيديوهات.

كيفية تحرير الفيديوهات خطوة بخطوة

الخطوة الأولى: تحميل البرنامج على هاتفك المحمول من متجر التطبيقات سواء من متجر جوجل بلاي إذا كنت تستخدم هاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد، أو تحميله من متجر آب ستور إذا كنت تستخدم هاتف يعمل بنظام تشغيل IOS، وبعدها تثبيت البرنامج على هاتفك.

الخطوة الثانية: بعد تثبيت البرنامج وفتحه على هاتفك قم بإنشاء مشروع جديد عبر الضغط على خيار “إنشاء مشروع جديد” أو علامة الـ (+) في الأسفل حسب نظام تشغيل هاتفك، بحيث يمكنك اختيار الإعدادات المتعلقة بالمشروع نفسه، مثل الدقة ومعدل الإطارات ونسبة العرض وكذلك التحكم في الارتفاع وبعض الإجراءات البسيطة.

الخطوة الثالثة: تحديد وإرفاق الفيديو المُراد تحريره عبر فيفا فيديو عبر الضغط على خيار إضافة ملف من ذاكرة تخزين الهاتف، وتأكد حينها من أن تمنح البرنامج الأذونات اللازمة للوصول إلى ذاكرة تخزين هاتفك بما في ذلك معرض الصور، كما يجب عليك العلم أنه إذا أردت أن تقوم بتصوير فيديو ريع وتحريره في نفس الوقت يمكنك استخدام الكاميرا الموجودة في التطبيق لتصوير فيديو مباشر، وبعدها يمكنك حفظه أيضا في هاتفك.

الخطوة الرابعة: بعد اختيار الفيديو المُراد تحريره ستجد أن أدوات وخيارات التحرير قد ظهرت بالأسفل وستجد العديد من الخيارات التي يمكنك التنقل بينها بكل سهولة، فعلى سبيل المثال يمكنك إضافة الفلاتر والمؤثرات البصرية عبر الضغط على خيار “فلاتر” أو “مؤثرات”، وستجد الكثير من الفلاتر والمؤثرات البصرية التي يمكنك تطبيقها على الفيديو الخاص بك، كما ستجد بعض الخيارات الأخرى مثل اقتصاص الفيديو أو لقطات بسيطة من الفيديو نفسه، وستجد أيضا الخيارات التي تمنحك التحكم في الإضاءة والسطوع والتباين وكذلك التحكم في درجات الألوان في الفيديو نفسه، وستجد أيضا خيار النصوص التي يمنحك حرية كتابة النصوص على الفيديوهات سواء كنت ترغب في كتابة نص لبداية الفيديو أو في ختام الفيديو مثل الفيديوهات التي تشاهدها على منصة يوتيوب، كما ستجد خيار الملصقات وهذا الخيار يمنحك إضافة الملصقات للفيديو الخاص بك سواء ملصقات حية أو ثابتة.

الخطوة الخامسة: إضافة الموسيقى للفيديو الخاص بك حتى يبدو بشكل احترافية وأكثر ملائمة للمشاركة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل منصة تيك توك وفيسبوك وغير ذلك، حيث يمكنك اختيار الملفات الموسيقية من ذاكرة تخزين هاتفك وإضافتها للفيديو وبعد ذلك يمكنك إجراء بعض التعديلات أيضا على المقطع الصوتي نفسه مثل إضافة جزء صغير من المقطع الصوتي إلى الفيديو وهو الجزء المطلوب فقط، أو يمكنك إضافة المؤثرات الصوتية من قائمة المقاطع الصوتية التي يوفرها لك البرنامج نفسه وبشكل مجاني أيضا.

الخطوة السادسة: في هذه الخطوة وهي الختامية يجب عليك تصدير عملك الفني الذي قمت للتو بتحريره وإنشاؤه عبر استخدام البرنامج، حيث يمكنك تصدير الفيديو الذي تم تحريره لأصدقائك على منصات التواصل الاجتماعي الشائعة، فكما ذكرنا أن البرنامج يتيح لك إمكانية المشاركة على منصات التواصل الاجتماعي الشائعة فور الانتهاء من أعمال التحرير.

ملحوظة: يمكنك التحكم في الجودة التي ترغب في تحميل الفيديو من خلالها حيث يمكنك تحميل الفيديو بجودة عالية أو بجودة متوسطة أو منخفضة بحسب رغبتك، وفيما يخص سرعة التنزيل فإن الفيديوهات التي يتم تحريرها وتصديرها لا تستغرق وقتاً طويلاً في عملية التنزيل، فقط بضع ثواني وستجد ان الفيديو محفوظ في ذاكرة تخزين هاتفك، أو يمكنك أيضا تركه في ذاكرة تخزين البرنامج بدون أن تحفظه على هاتفك وستجده هناك فور أن تقوم بفتح البرنامج مرة أخرى في وقت لاحق.