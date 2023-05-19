كيفية تحديث كلمة المرور في منصة مدرستي عبر schools.madrasati.sa

تُتيح منصة مدرستي إمكانية تحديث كلمة المرور لأي طرف مشارك في التعليم الإلكتروني عبر المنصة من قبل الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس، حيث أنه في كثير من الأحيان يتم نسيان كلمة المرور أو الرغبة في جعلها أسهل أو أصعب، فهي واحدة من ضمن المنصات المُطلقة من قبل وزارة التعليم لاستكمال الدراسة عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها البلاد حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.



منصة مدرستي

قبل تنفيذ خطوات تحديث كلمة المرور في منصة مدرستي لا بد من وجود الهاتف أو البريد الإلكتروني متاح أثناء هذه العملية، حيث يتم إرسال رسائل تأكيد على أيا منهما للتأكد من هوية المستخدم، ويتم التغيير كالتالي:

الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة مدرستي التعليمية.

انقر على ” تسجيل دخول”.

يظهر لك خانة اسم المستخدم يجب إدخال اسم المستخدم الخاص بك، وخانة آخرى لكلمة المرور في حال كنت تذكرها أدخلها في الخانة المخصصة لها، أما ي حالة نسيانها يجب النقر فوق ” نسيت كلمة السر” وهي أسفل الخانة الخاصة بها.

ادخل رمز التحقق المرئي للتأكد بأنك لست إنسان آلى.

اختر الطريقة استعادة كلمة المرور أو تغييرها من خلال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني الخاص بك.

يتم ارسال رمز تفعيل كلمة السر الجديدة على الوسيلة التي قمت باختيارها.

أدخل الرمز الظاهر لك في الخانة الخاصة به.

حدث كلمة المرور، ومن ثم أكدها.

بهذا تكون غيرت كلمة المرور في وقت قصير جدا دون حدوث أي مشكلة.

تعديل البيانات في منصة مدرستي

في حال الرغبة في تعديل أي بيانات خاصة بالطالب على المنصة يتم تسجيل الدخول للحساب الشخصي للطالب على المنصة، والدخول إلى تعديل البيانات، وبعدها قائمة المدرسة وستظهر لك كافة البيانات الخاصة بك قم بتغيير أيا منها وتأكد من صحة البيانات المدخلة، وبعدها قم بالنقر على حفظ.

رابط تطبيق منصة مدرستي

أطلقت الوزارة تطبيق مدرستي للهواتف المحمولة ولتحميله يمكنك الدخول إلى هذا الرابط، بحيث يتمكن الطلاب من التسجيل والدخول إلى المنصة بسهولة، وأيضا يمكن إجراء الاختبارات وحل الواجبات وحضور الدروس بسهولة.