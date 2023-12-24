تجربة استثنائية.. رابط حجز تذاكر فعاليات سمار في الرياض 2023-2024

سمار هي واحدة من الفعاليات التي تهدف إلى توفير حالة من الاسترخاء والرفاهية للزوار من مختلف الأعمار، وشعارها هو “شتاك في سمار أدفا”، في السطور التالية سوف نقدم لكم رابط حجز تذاكر فعالية سمار في الرياض.

موعد الفعالية

انطلقت فعاليات سمار في الرياض في منطقة العمارية وتستقبل الزوار من الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية وحتى العاشرة مساءً.

ولكن يجب عليك تحديد التوقيت المناسب لك أثناء عملية حجز التذاكر، ويوجد في سمار مجموعة كبيرة من الفعاليات ما بين أنشطة رياضية وترفيهية.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر سمار في الرياض من خلال موقع بلاتينيوم ليست.

وللحجز توجه للرابط السابق واضغط على اختيار التذاكر.

وفي الخطوة التالية حدد اليوم والوقت المناسب لك وبعد ذلك حدد عدد التذاكر.

بعد ذلك سوف تظهر لك كلمة الدفع قم بالنقر عليها.

وأخيراً قم بتفعيل حجز التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.