باشرت السلطات المحلية في العديد من الولايات الجزائرية عملية استقبال الملفات لطالبي السكن العمومي الإيجاري، وذلك في إطار حرصها على توفير السكن اللائق للمواطنين، وقد تم تحديد فترة 15 يومًا لإتمام هذه العملية، وذلك لضمان تسجيل جميع الطلبات ومعالجتها بشكل فعال، وفي هذا المقال سوف نستعرض المِلَفّ المطلوب لعملية التجديد، والشروط المطلوب توافرها للحصول على السكن العمومي الإيجاري في الجزائر.

المصدر موقع برج نيوز الجزائرية

المستندات المطلوبة لتجديد المِلَفّ

يتكون المِلَفّ من مجموعة الوثائق والمستندات التالية:

نسخة من وصل إيداع المِلَفّ. شهادة إقامة. عدد (اثنين)صورتين شمسيتين. شهادة عائلية للمتزوجين. شهادة عدم الزواج خاصة بالشباب العزاب. شهادة عدم إعادة الزواج، خاصة بالنساء الأرامل والمطلقات. إثبات دخل المستفيد وزوجته (مفردات المرتب أو شهادة عدم العمل).

ما هي شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري في الجزائر؟

السكن الإيجاري موجه للفئات فقط للفئات ذات الدخل الشهري العائلي أقل من 24000 دينار جزائري. يشترط الإقامة مدة خمس سنوات على الأقل ببلدية إقامته الاعتيادية. سن طالب السكن لا يقل عن 21 سنة عند تاريخ إيداع طلبه. يشترط على مقدم الطلب عدم امتلاكه عقار ذا استعمال سكني ملكية تامة هو أو زوجه. عدم امتلاك المستفيد قطعة أرض صالحة للبناء له أو زوجه. لا يمكن لأي شخص أن يستفيد من سكن عمومي إيجاري إذا كان لديه ما يلي:

سكن عمومي إيجاري.

سكن اجتماعي تساهمي.

سكن ريفي.

سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار.

إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي.

وختامًا: قدمنا في هذا المقال تجديد ملفات السكن العمومي الإيجاري في الجزائر: تعرف على المدة وشروط الاستفادة والوثائق المطلوبة 2024