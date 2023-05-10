هل يلزم تجديد عقد الإيجار لاستمرار الضمان الاجتماعي المطور أم لا؟.. وزارة الموارد تُوضح

يُعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور واحد من ضمن البرامج الداعمة داخل أراضي المملكة، ولكن لابد من توافر شروط الاستحقاق المُحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكي تتمكن من الحصول على الدعم بشكل شهري، ولكن يتساءل الكثيرين عن العديد من الأمور ومن ضمنها تجديد عقد الإيجار لكافة الراغبين في هذا الأمر فهل يلزم للحصول على المعاش أم لا وهذا ما سنتطرق إليه.

الضمان الاجتماعي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنه في حالة تجديد عقد الإيجار لا يلزم إرفاقه في المنصة لوجود تحقق إلكتروني شهريًا، كما أضاف حساب خدمة المستفيدين أنه في حالة تغيير العقد فلابد من إرفاق الجديد وتحديث البيانات عبر المنصة لكي لا يتوقف صرف المعاش.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

هناك العديد من الشروط التي ينبغي توافرها لكي يتم استحقاق الضمان وجاءت على النحو التالي:

ضرورة أن يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية ومقيم داخل أراضي المملكة.

ينبغي أن تنطبق على الشخص المتقدم كافة المعايير الخاصة والمُحددة من قبل الجهات المختصة.

لابد من عدم تجاوز الحد المانع أو يكون لدى الشخص أي دخل آخر.

متى يسقط اسمك من الضمان

هناك بعض الحالات التي يترتب عليها اسقاط الاسم من معاش الضمان وهي: