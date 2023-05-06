إذا كنت ترغب في تجديد رخصة السيارة الخاصة بك في المملكة العربية السعودية دون الحاجة إلى القيام بفحص فني للمركبة، فهناك عدة خيارات يمكنك الاختيار من بينها.

أحد الخيارات المتاحة هو تجديد رخصة السيارة عبر الإنترنت عن طريق موقع وزارة النقل السعودية، والذي يتيح لك تجديد رخصتك دون الحاجة إلى إجراء فحص فني. يمكنك الدخول إلى موقع الوزارة واتباع الإرشادات لإتمام عملية التجديد.

بالنسبة لخطوات تجديد رخصة السيارة في السعودية دون الحاجة إلى فحص فني، فإنه يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لإدارة المرور في المنطقة، أو الاتصال بالخط الساخن للمرور.

الدخول على قسم خدماتي.

اختيار تجديد الرخصة

سداد الرسوم المطلوبة: بعد التأكد من صلاحية تجديد الرخصة، يجب دفع الرسوم المطلوبة لتجديد الرخصة، ويمكن القيام بذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لإدارة المرور، أو من خلال أحد مكاتب البريد المعتمدة.

تحديث البيانات: يجب التأكد من تحديث جميع البيانات الخاصة بالمالك والمركبة، مثل الاسم، ورقم الهوية، ورقم اللوحة، وأي تغييرات أخرى، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لإدارة المرور، أو زيارة أحد فروع المرور.

استلام الرخصة المجددة: بعد اتمام جميع الإجراءات، سيتم إصدار رخصة السيارة المجددة، ويمكن استلامها من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة المرور، أو من خلال أحد فروع المرور.

ومع ذلك، يجب عليك ملاحظة أنه إذا كانت سيارتك تحتاج إلى فحص فني لتجديد رخصتها، فيمكنك الحصول على رخصة جديدة بدون الحاجة إلى فحص السيارة إذا كانت الفترة المسموح بها بين كل عملية فحص فني والأخرى لم تنته بعد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على رخصة جديدة بدون الحاجة إلى فحص السيارة إذا كانت السيارة قد تعرضت لحادث وتم إصلاحها في ورشة معتمدة من قبل الجهات الرسمية، وذلك بتقديم مستندات تثبت أن السيارة قد تم إصلاحها بالشكل الصحيح وفقًا للمواصفات الفنية.

علاوة على ذلك، يمكنك التوجه إلى إحدى مكاتب الهيئة المرورية في المملكة العربية السعودية لتقديم طلب تجديد رخصة السيارة بدون الحاجة إلى فحص فني، على أن يتم تحديد الخطوات اللازمة وفقًا لحالة السيارة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

إذا كنت لا تزال تحتاج إلى مزيد من المعلومات حول كيفية تجديد رخصة السيارة بدون فحص في السعودية، يمكنك التواصل مع إدارة المرور في منطقتك، حيث يمكنهم تزويدك بالمعلومات والإرشادات اللازمة لتجديد رخصة السيارة بدون الحاجة إلى إجراء فحص فني.

في النهاية، يمكن تجديد رخصة السيارة في المملكة العربية السعودية دون الحاجة إلى فحص فني في بعض الحالات المحددة، ومع ذلك، يجب عليك التأكد من أن السيارة تستوفي الشروط الفنية والمواصفات المعمول بها، وأنها في حالة جيدة وآمنة للاستخدام على الطريق.