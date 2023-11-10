تجديد الإقامة للعمالة المنزلية عبر الإنترنت لعام 1445 وما هي الشروط ورسوم التجديد

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن قائمة الشروط اللازمة لتجديد إقامة العمالة المنزلية لعام 1445، بما يضمن سهولة ويسر في إجراءات التجديد، وتتضمن الشروط حصول صاحب العمل على تأشيرة الدخول الصالحة للعمالة المنزلية وتوفر المستندات الثبوتية المطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد الحالات التي يمكن فيها التجديد، وتشمل التجديد للعمالة التي لم تتجاوز فترة إقامتها في المملكة والتجديد للعمالة التي تم إلغاء إقاماتها بسبب استكمال الخدمة المطلوبة أو بسبب وفاة صاحب العمل، وبالنسبة للرسوم المترتبة على تجديد الإقامة، فقد تم تحديدها بناءً على فترة الإقامة المطلوبة، حيث يجب على الأجانب تسديد هذه الرسوم بشكل ملتزم وفقًا للضوابط المحددة، تأتي هذه الخدمة كجزء من الجهود المستمرة للحكومة السعودية في تسهيل وتسهيل إجراءات التواجد للعمالة المنزلية في المملكة.

تجديد الإقامة للعمالة المنزلية 1445 أونلاين

قم بالدخول إلى منصة أبشر للخدمات الحكومية. أدخل البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل والرقم الوطني. قم بالبحث في دليل الخدمات المتاحة واختر خدمة الجوازات. بعد ذلك، انقر على خيار “تجديد الإقامة” وحدد المدة التي ترغب في تجديدها. قم بالضغط على زر “تأكيد” وأرسل طلب التجديد. بعد ذلك، يتوجب عليك الانتظار للحصول على الموافقة أو الرفض من الجهة المختصة.

شروط تجديد الإقامة للعمالة المنزلية أونلاين

تُوجد بعض الشروط التي يتعين الالتزام بها بدقة عند طلب تجديد إقامة العمالة المنزلية عبر الإنترنت، وذلك من أجل تجنب التأخير في إتمام الإجراءات، تشمل هذه الشروط ما يلي:

يُطلب منك دفع الرسوم المستحقة للجهة المعتمدة.

تسديد أي مخالفات مرورية في حال وجودها.

يُشترط أن يكون جواز السفر ساري الصلاحية.

عليك تقديم بصمة صاحب الشأن وصورتين شخصيتين.

يجب أن تكون حاضراً شخصياً أثناء عملية التجديد.

ومن الضروري تجديد التصريح في الوقت المحدد لتجنب المسائلة القانونية ودفع الغرامات.

الرسوم المطلوبة من أجل تجديد الإقامة للعمالة المنزلية