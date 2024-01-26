تاريخ الدولار الأمريكي وعلاقته بصندوق النقد والتعويم

الدولار الأمريكي، هو أقوى العملات في العالم، فمتى وُجد؟ وكيف كانت بداياته؟ ومسيرته؟.

أُعلنت الجمهورية البريطانية سنة 1649 بقيادة الجنرال كرومويل، وإستمرت 11 عامًا، قبل أن يستعيد آل ستيوارت عرشهم، الذي إستمر حتى الآن، وكان كرومويل زعيمًا لطائفة كانت تُدعى التطهيريين أو البيوريتان، وهي طائفة دينية، وُجدت زمن ثورة قامت في إنجلترا ضد الملك تشارلز الأول، بسبب إفراط الملكية في إستخدام رجال الدين لمصالح سياسية.

وقد عانى التطهيريون من الإضطهاد في إنجلترا، مما اضطرهم إلى الهجرة أولا إلى هولندا سنة 1620 فرارًا بمعتقدهم، ثم في سنة 1630 أبحرت السفينة مايفلاور من روثرهيث (شرق لندن) إلى أمريكا الشمالية حاملة على متنها آلافًا من البيوريتان، الذين تحولوا إلى توراتيين، وإستوطنوا الساحل الشمالي الشرقي من نيو إنجلاند (ماساتشوستس حاليا) آملين في إقامة إسرائيل الجديدة هناك.

وكانت نسبة من المهاجرين من الطبقة المستنيرة المتيسرة ماليًا، فأنشاوا جامعة هارفارد سنة 1635 وبدأت تتكون نواة مجتمع حضري جديد.

إستخدم المستوطنون في البداية نظام المقايضة في التعاملات المالية، إلا أن السلطات البريطانية التي كانت تحتل القارة وتديرها، ضيقت على المستوطنين الجدد في الضرائب والأمور المالية، مما تسبب في إندلاع الثورة الأمريكية ضد الحكم البريطاني لقارة أمريكا الشمالية، وذلك سنة 1775

وشكل المستوطنون مجلسًا لقيادة الثورة (الكونجرس) الذي أصدر عملة كونتننتال Continental سنة 1775 بغرض أداء رواتب الجنود، وتغطية نفقات الحرب، ثم أصدر الكونجرس إعلان الإستقلال الأمريكي سنة 1776

وبحلول سنة 1781 صارت عملة كونتننتال عديمة القيمة، وفي السنة التالية تأسس بنك أمريكا الشمالية، الذي تحول بعد ذلك إلى ما يُعرف اليوم بمجلس الإحتياطي الفيدرالي، وكان أول رؤسائه: روبرت موريس، الذي غير نظام التعاملات المالية، وبدأ إستبدال الكونتننتال بسندات خزانة.

في 1783 خسرت بريطانيا الحرب ضد المستوطنات، التي كانت عبارة عن 13 ولاية متحدة في ذلك الوقت، وكانت الولايات المتحدة في حالة فوضى مالية كبيرة، ناجمة عن تكاليف الحرب، ويفسر بنيامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة ذلك قائلا: “لقد أصدر الكونجرس كمية كبيرة من الأوراق النقدية لدفع قيمة الملابس والسلاح وطعام الجنود وتجهيز سفننا، دون دفع ضرائب لمدة ثلاث سنوات، لقد حاربنا وهزمنا واحدة من أشد الأمم قوةً في أوروبا”

وفي 6 يوليو 1785 قرر الكونجرس الأمريكي إصدار عملة الدولار، وكانت التسمية مشتقة من الكلمة الألمانية (ثالر) التي كانت تُطلق على عملة معدنية من الفضة، سُكت سنة 1518 وكانت تستخدم في معظم مناطق أوروبا، لمدة 400 سنة تقريبًا، وذلك وفقًا لدائرة المعارف البريطانية.

ولكن الإصدار الفعلي للدولار تعطل نتيجة الحاجة أولًا إلى إنهاء الفوضى المالية، والديون المستحقة لبعض الأمريكيين تجاه البعض الآخر، فقرر الكونجرس إستخدام معدَنَي الذهب والفضة، لإقتضاء الديون، حتى صدر قانون سك العملة، وأُنشئت دار سك العملة سنة 1792 في فيلادلفيا.

وفي عام 1878 تم سَن قانون بلاند-أليسون لسك عملة الدولار الفضي، وقد تطلّب هذا القانون من الحكومة أن تشتري ما بين 2 ـ 4 مليون دولار من سبائك الفضة كل شهر بأسعار السوق، وأن تقوم بسكها إلى دولارات فضية، وكان هذا في الواقع لمصلحة منتجي الفضة، من ذوي النفوذ السياسي.

وقد إستمر التعامل بمعدَنَي الذهب والفضة، وكذا بالدولار الفضي والدولار الإسباني، سائدًا حتى عام 1862 حينما إستطاعت وزارة الخزانة الأمريكية طبع الدولار لأول مرة، ليُولَد للعالم سيده الجديد.

وفي سنة 1792 أصدر الكونجرس قانون النعناع (وترجع هذه التسمية لسبب ندرة النعناع في عموم الولايات المتحدة ذلك العام) الذي حدد قيمة الدولار بما يساوي 1.604 جرام من الذهب، أو 24.057 جرام من الفضة، وسمح للمواطنين بتسليم ما بحوزتهم من المعدنين إلى الخزانة الأمريكية وإستبدالهما بالدولار، ومن هنا جاءت فكرة الغطاء الذهبي للعملة.

مع الوقت، صار الدولار لأمريكي أقوى عملة في العالم، خصوصًا عقب الحرب العالمية الثانية (1939ـ1945) حيث إحتل الإقتصاد الأمريكي مركز الصدارة عالميًا، وكان الناتج المحلي الأمريكي يقارب نصف الناتج العالمي، مما صَعَدَ بالدولار إلى قمة سلة عملات العالم.

وفي يوليو 1944 إنعقد مؤتمر بريتون وودز (Bretton Woods Agreement Forex Markets) في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، بمشاركة 44 دولة، وفيه فرضت الولايات المتحدة الأمريكية سطوتها النقدية على العالم كافة، فقد تم إقرار مبادئ مالية هامة في هذا المؤتمر:

أن الدولار الأمريكي الواحد يساوي 0.88671 جرام من الذهب الصافي.

تمخض عن المؤتمر عن إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة.

اعتماد خطة هوايت، التي تعكس وجهة النظر والمصلحة الأميركيتين، وإستبعاد مشروع كينز، الذي يمثل المصلحة البريطانية.

إعتماد إختصاص صندوق النقد الدولي، بالتخلص من القيود المفروضة على أسعار صرف العملات، والعمل على تثبيتها بين عملات البلدان الأعضاء، ويُعد هذا البند حجر الزاوية في مؤتمر بريتون وودز، إذ بيـّن أن النظام النقدي الجديد يقوم على أساس “قاعدة الصرف بالدولار الذهبي” وعلى أساس “مقياس التبادل الذهبي” وبذلك تحول الدولار الأمريكي من عملة محلية، إلى عملة إحتياط نقدي دولية.

أوجب على كل دولة عضو في الإتفاقية، أن تحدد قيمة تبادل عملتها الوطنية بالنسبة إلى الذهب، أو بالدولار الأمريكي، على أساس الوزن والعيار النافذين في أول يونيو 1944 وكان الدولار الواحد يساوي 0.88671 جرام من الذهب الصافي.

إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية أمام المصارف المركزية للدول الأعضاء، بتبديل حيازتها من الدولارات الورقية ـ بالذهب وعلى أساس سعر محدد وثابت وهو 35 دولاراً للأونصة، وبذلك تساوَى الدولار بالذهب في السيولة، والقبول العام به إحتياطيًا نقديًا دوليًا.

يسمح صندوق النقد الدولي بهامش تقلبات في أسعار صرف عملات البلدان الأعضاء، ضمن هامش محدد، وإذا تجاوز سعر صرف عملة ما هذه الحدود، فإنه يجب على المصرف المركزي لتلك الدولة، أن يتدخل في السوق بائعًا أو مشتريًا لعملته الوطنية، لإعادة السعر إلى الهامش المسموح به.

السماح للبلدان الأعضاء بتغيير معادلات قيم عملاتها بنسبة 10٪ كحد أقصى من سعر التعادل الأساسي، وإذا ما زاد التغيير المرغوب فيه على هذه النسبة، فإنه يلزم أولًا أخذ موافقة صندوق النقد الدولي.

لصندوق النقد الدولي أيضًا إقراض الدول الأعضاء، لمعالجة الخلل المؤقت في موازين مدفوعاتهم، و له في سبيل ذلك أن يطلب تعويم عملة تلك الدولة، لضبط قيمتها الحقيقية مقابل الدولار، وتجدر الإشارة هنا إلى أن قوة التصويت في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، ترتبط بحصة كل عضو في الصندوق، لذلك فإن مجموعة البلدان الصناعية الرأسمالية تسيطر على ثلثيْ الأصوات.

إستمر العمل بهذا النظام حتى اعلان الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، في 15 أغسطس 1971 إنتهاء تغطية الدولار الأمريكي بالذهب، فيما يُعرف بصدمة نيكسون، هادمًا أهم أركان نظام بريتون وودز.

وبرغم صدمة نيكسون، بَقِي الدولار الأمريكي.. سيد العالم.