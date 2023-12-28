“تابع الأخبار” تردد قناة الجزيرة مباشر الجديد 2024 على نايل سات

قناة الجزيرة هي واحدة من أشهر القنوات الإخبارية الناطقة باللغة العربية تم إطلاقها في عام 1996 لتغطية الأخبار المحلية والعالمية على مدار اليوم؛ حيث تعرض العديد من البرامج في مجالات متنوعة يقدمها مجموعة من أشهر الإعلاميين العرب، ولمتابعة الأخبار على القناة إليكم فيما يلي التردد الجديد لها على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الجزيرة

معلومات عن قناة الجزيرة

قناة الجزيرة الإخبارية هي جزء من شبكة الجزيرة العالمية تأسست في سبتمبر من عام 1996 ومقرها مدينة الدوحة العاصمة القطرية، كانت في البداية قناة إخبارية لتغطية الأنباء القطرية المحلية ثم توسعت لتصبح شبكة إعلامية دولية يتبعها عدد من القنوات في مختلف الدول.

ويمتلك القناة مؤسسها حمد بن خليفة آل ثاني وهي قناة ناطقة باللغة العربية تبث محتواها على القمر الصناعي نايل سات ولها فروع متحدثة بلغات أخرى في عدد من دول العالم.

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برامج قناة الجزيرة الإخبارية

تعرض قناة الجزيرة على مدار 24 ساعة مجموعة من البرامج الإخبارية والتحليلية في مجالات متنوعة تتخصص في تغطية آخر الأخبار في الوطن العربي، ومن أشهر برامجها ما يلي:

الجزيرة هذا الصباح.

الشريعة والحياة.

الاتجاه المعاكس.

نشرة الأخبار.

الإسلاميون.

المقابلة.

المشهد العراقي.

ويقدم هذه البرامج أشهر المذيعين في الوطن العربي ومن بينهم ما يلي:

جمال ريان.

محمد كريشان.

الحبيب الغريبي.

إيمان عياد.

خديجة بن قنة.

فيصل القاسم.

تردد قناة الجزيرة نايل سات 2024

يمكن متابعة برامج قناة الجزيرة والأخبار التي تعرضها على مدار 24 ساعة بعد إدخال بيانات التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وهي: