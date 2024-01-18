تأثير وثيقة العمل الحر للزوجة على حساب المواطن: معلومات أساسية يجب مراعاتها لكل أسرة

تفاعلت خدمة المستفيدين عبر منصة “أكس” بشكل فعّال مع استفسار أحد المستفيدين من حساب المواطن حول تأثير وثيقة عمل زوجته على استحقاقاته، كان السائل يبدي قلقه حيال التأثير المحتمل على حسابه، خاصةً فيما يتعلق بالدعم الذي يتلقاه، حيث ردت الخدمة بوضوح على هذا الاستفسار، وأوضحت أن وثيقة العمل الحر للزوجة لا تعني بالضرورة قطع الدعم عن الزوج، كما أشارت إلى أنه في حالة وجود أي دخل إضافي يجب الإفصاح عنه، ومن ثم سيتم تقييم استحقاق الفرد للدعم، وأكدت أنه بالرغم من وجود دخل إضافي، فإن الأفراد المستحقين للدعم سيستمرون في الاستفادة منه، ويمكن للمستفيدين تقييم استحقاقهم من خلال استخدام الحاسبة التقديرية المتاحة.

تسجيل أصحاب النشاط التجاري في حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن أنه يُتاح لأي فرد الفرصة لممارسة أي نشاط تجاري والاستفادة من الدعم المقدم عبر البرنامج، ومع ذلك، هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توفرها، منها:

الإفصاح عن الدخل الشخصي.

ضمان استيفاء جميع الشروط المحددة من قبل البرنامج.

ويتم تنظيم هذه العملية عبر منصة “أكس” الإلكترونية.

#صوتك_مسموع خدمة مقدمة لك وهدفها إنك تكون راضي 😊 وللوصول للخدمة، قم بزيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج:https://t.co/viBETPJB0h pic.twitter.com/bTqEom8U63 — حساب المواطن (@citizenaccount) February 24, 2020

وفي إطار ذلك، قامت خدمة المستفيدين بتوضيح أن الإفصاح عن السجل التجاري وتحديد نوع الدخل يشمل تقديم جميع التفاصيل المتعلقة بالعوائد المالية ومصدرها، ويشمل ذلك الأعمال الحرة وسجلات النشاط التجاري.

التسجيل في حساب المواطن آخر تحديث

يُمكنك الآن الاطلاع على الخطوات الأساسية المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن، والتي تتضمن الخطوات التالية: