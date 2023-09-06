“بِصِفَةِ مُحَاضِرٍ”.. رابط التقديم على عقود التربية في العراق “إِلِكْتِرُونِيًّا” 2023/2024 والشروط المطلوبة

طرحت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط التقديم على عقود التربية في العراق للعام الجديد 2023، وذلك للقبول في الوظائف التعليمية المتاحة بنظام العقود، والتي أعلنت عنها الوزارة لعدد كبير من المتقدمين لناس على بعض الضوابط والشروط المطلوبة، ويتم التقديم من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، تابع هذه السطور لتوضيح تفاصيل التسجيل في عقود التربية في العراق.

رابط التقديم على عقود التربية في العراق للعام الجديد 2023

رابط استمارة عقود وزارة التربية العراقية

يمكن التسجيل في عقود وزارة التربية والتعليم العراقية للتوظيف في الوظائف التعليمية المختلفة بمختلف المدارس العراقية، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، على أن يكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي للوزارة.

ثم يتم الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة.

يتم الدخول على قسم الوظائف الشاغرة عبر وزارة التربية والتعليم.

ثم بعد ذلك يتم اختيار القسم الذي يرغب المتقدم الالتحاق به.

يتم الدخول على تقديم طلب التسجيل في العقد.

يتطلب الموقع أن يتم بملء الاستمارة الخاصة بعقد العمل، والتي تتضمن عدد من البيانات الهامة الخاصة بالمستخدم.

ثم يتم مراجعة جميع البيانات بشكل صحيح قبل الضغط على إرسال.

يتم الانتظار بعد ذلك لحين الرد على قبول الطلب من عدمه.

سوف يتم الرد على طلب التسجيل عبر البريد الإلكتروني، لذلك يجب أن يتم متابعة الرسائل التي تأتي من خلاله.

شروط عقود وزارة التربية والتعليم

وقد وضعت وزارة التربية والتعليم العراقية عددٍ من الضوابط والشروط الهامة، لكي يتم القبول في نظام العقود بالوظائف المختلفة، والتي تتمثل فيما يلي: