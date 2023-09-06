“بِالرَّقْمِ اَلِامْتِحَانِيِّ”.. نتائج الثالث متوسط الدور الثاني بالعراق 2023 لدى “وِزَارَة اَلتَّرْبِيَةِ اَلْعِرَاقِيَّةِ”

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية طرح نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني في العراق بجميع المحافظات العراقية خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعدما انتهت الوزارة من كل ما يتعلق بأعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب خلال الفترة الأخيرة، حيث نشرت النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وكذلك من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني، لذلك تابع هذه السطور للتعرف على تفاصيل استخراج النتيجة بشكل إلكتروني.

"بِالرَّقْمِ اَلِامْتِحَانِيِّ".. نتائج الثالث متوسط الدور الثاني بالعراق 2023 لدى "وِزَارَة اَلتَّرْبِيَةِ اَلْعِرَاقِيَّةِ"

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 دور ثاني

وقد كانت وزارة التربية العراقية قد بدأت امتحانات الدور الثاني لطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في مختلف المحافظات العراقية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بداية من يوم 21 من شهور أغسطس 2023، وقد استمرت أعمال الامتحانات بناء على الجدول المعلن من جانب الوزارة، وحتى يوم 29 من شهور أغسطس 2023، وقد بدأت على الفور أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في كافة المواد الدراسية، لكي يتم التصحيح بشكل جيد يتميز بالدقة من خلال لجان ومراكز الامتحانات المنتشرة في كافة أنحاء الدولة، وقد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نسب النجاح بين طلاب الثالث المتوسط الدور الثاني مرتفعة للغاية هذا العام بالمقارنة بالسنوات الماضية، وقد تم نشر نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، لكي يسهل عليهم الحصول على الدرجات في مختلف المحافظات بشكل عام.

كيفية استخراج نتائج الدور الثاني الثالث المتوسط 2023

تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية العراقية، لكي يتم من خلاله الحصول على نتائج امتحانات الدور الثاني الصف الثالث المتوسط في العراق، حيث يتم استخدام أحد كشوفات نجاح الطلاب والتعرف على الدرجات في الدور الثاني، من خلال اتباع الخطوات التالية: