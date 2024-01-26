بنك التنمية الاجتماعية.. شروط قرض الزواج للحصول على 60 ألف ريال 1445

شروط قرض الزواج للحصول على 60 ألف ريال 1445، والتي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين للتسجيل والحصول على هذا القرض، حيث يحاول بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة من خلال جهوده، تقديم العديد من عروض التمويل الهامة، للمواطنين والمقيمين، ومن بين عروض التمويل الهامة “قرض الزواج وتمويل الأسرة والقروض الشخصية وتمويل السيارات وتمويل كنف وتمويل آهل”، وغيرها من عروض التمويل الهامة، وفق قائمة من الشروط والضوابط التي سنقوم بعرضها لكم.

شروط قرض الزواج للحصول على 60 ألف ريال 1445

شروط قرض الزواج للحصول على 60 ألف ريال 1445

ويتيح بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة وبكل سهولة، إمكانية الحصول على قرض الزواج بكل سهولة وفق قائمة من الشروط والضوابط التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين، ويسمح البنك بسداد التمويل على فترة سداد طويلة تصل حتى 60 شهر وفق شروط محددة، وتتضمن قائمة الشروط:

الحد الأدنى للعمر المقبول 18 سنة

الحد الأقصى للعمر المقبول 70 سنة.

الحد الأقصى للدخل الشهري المقبول 1405 ريال.

بالنسبة لعمر الكفيل، فيجب أن يكون على الأكثر 55 سنة ولا يتجاوز هذا الحد.

أن يكون الزواج للمرة الأولى

تقديم عقد النكاح.

إضافة الزوجة في سجل الأسرة.

احتساب عقد النكاح من التاريخ الميلادي بعد تقديم الطلب.

الأوراق المطلوبة لقرض الزواج 1445

كما ويشترط بنك التنمية الاجتماعية على جميع المتقدمين، إرفاق الطلب المقدم بقائمة من الأوراق والمستندات المطلوبة اللازمة لاستكمال الطلب، وجاءت قائمة الأوراق متضمنة: